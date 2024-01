WhatsApp permite usar duas contas em único aplicativo; saiba como

O WhatsApp liberou uma nova função para usuários Android, a opção de troca de contas em único aplicativo - sem ser necessário alternar entre as versões Business e regular do app. Semelhante ao recurso do Instagram, a possibilidade ainda não está liberada para usuários de iOS/iPhone.

O uso de mais de uma conta no WhatsApp só é feita caso o usuário possua dois chips diferentes. Para os aparelhos que não possuem duas entradas de chip, a versão de chip virtual (e-SIM) pode ser a solução.

Como ativar duas contas em único aplicativo?

A configuração é feita diretamente no aplicativo. Para isso, é preciso que:

- o usuário abra o WhatsApp;

- clique na opção de três pontinhos , no canto superior direito da tela;

, no canto superior direito da tela; - selecione “Configurações”;

- Na tela seguinte, o usuário clica na seta ao lado da foto;

- escolhe a opção “Adicionar nova conta” .

. aceite os termos do aplicativo;

insira o número secundário e configure a conta com nome e foto de perfil.

Recentemente, o app também liberou outras novas funcionalidades, como a fixação de mensagens nas conversas e envio de áudios temporários.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da Editora Web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)