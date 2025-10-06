Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

WhatsApp deixa de funcionar em alguns celulares a partir de outubro; veja os modelos afetados

Modelos com sistemas desatualizados perderam suporte e podem ter falhas no envio e recebimento de mensagens

Hannah Franco
fonte

WhatsApp deixa de funcionar em celulares antigos a partir de outubro; veja quais são (Foto: Freepik)

O aplicativo WhatsApp deixou de funcionar em alguns modelos de celulares desde o dia 1º de outubro. A medida afeta aparelhos que utilizam sistemas operacionais considerados antigos e que já não atendem aos requisitos mínimos exigidos pelo app.

Com a mudança, os dispositivos impactados deixam de receber atualizações e podem apresentar problemas no uso do aplicativo, como falhas para enviar ou receber mensagens.

VEJA MAIS

image Como liberar espaço no celular com função oculta do WhatsApp
Usuários acreditam em lixeira no app, mas processo real exige atualização de backup

image WhatsApp deixa de funcionar em 16 modelos de celulares; veja se o seu está na lista
A partir desta terça-feira (1), aparelhos mais antigos ficam sem suporte ao mensageiro

Segundo o WhatsApp, a revisão dos aparelhos compatíveis é feita regularmente. O objetivo é melhorar o desempenho do serviço e reforçar a segurança dos usuários.

O WhatsApp passou a exigir, a partir de outubro, o Android 5.1 ou superior e o iOS 15.2 ou superior. Veja abaixo alguns dos modelos mais conhecidos que foram afetados:

Android

  • Samsung Galaxy S5
  • LG G3
  • Sony Xperia Z2
  • Motorola Moto G (1ª geração)
  • Huawei Ascend Mate 2
  • HTC One M8

iPhone

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 6 (caso não tenha sido atualizado além do iOS 12)

O que fazer?

Se o seu aparelho está na lista, é importante verificar se há alguma atualização de sistema disponível. Caso não haja, a recomendação é considerar a troca do aparelho por um modelo mais atual, que atenda aos novos requisitos do aplicativo.

O WhatsApp segue como um dos aplicativos mais usados no Brasil. Por isso, manter o app atualizado é essencial para garantir a segurança e o bom funcionamento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Whatsapp

Tecnologia

Tecnologia e Mercado
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda