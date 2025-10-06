WhatsApp deixa de funcionar em alguns celulares a partir de outubro; veja os modelos afetados

O aplicativo WhatsApp deixou de funcionar em alguns modelos de celulares desde o dia 1º de outubro. A medida afeta aparelhos que utilizam sistemas operacionais considerados antigos e que já não atendem aos requisitos mínimos exigidos pelo app.

Com a mudança, os dispositivos impactados deixam de receber atualizações e podem apresentar problemas no uso do aplicativo, como falhas para enviar ou receber mensagens.

Segundo o WhatsApp, a revisão dos aparelhos compatíveis é feita regularmente. O objetivo é melhorar o desempenho do serviço e reforçar a segurança dos usuários.

O WhatsApp passou a exigir, a partir de outubro, o Android 5.1 ou superior e o iOS 15.2 ou superior. Veja abaixo alguns dos modelos mais conhecidos que foram afetados:

Android

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (1ª geração)

Huawei Ascend Mate 2

HTC One M8

iPhone

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (caso não tenha sido atualizado além do iOS 12)

O que fazer?

Se o seu aparelho está na lista, é importante verificar se há alguma atualização de sistema disponível. Caso não haja, a recomendação é considerar a troca do aparelho por um modelo mais atual, que atenda aos novos requisitos do aplicativo.

O WhatsApp segue como um dos aplicativos mais usados no Brasil. Por isso, manter o app atualizado é essencial para garantir a segurança e o bom funcionamento.