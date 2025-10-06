WhatsApp deixa de funcionar em alguns celulares a partir de outubro; veja os modelos afetados
Modelos com sistemas desatualizados perderam suporte e podem ter falhas no envio e recebimento de mensagens
O aplicativo WhatsApp deixou de funcionar em alguns modelos de celulares desde o dia 1º de outubro. A medida afeta aparelhos que utilizam sistemas operacionais considerados antigos e que já não atendem aos requisitos mínimos exigidos pelo app.
Com a mudança, os dispositivos impactados deixam de receber atualizações e podem apresentar problemas no uso do aplicativo, como falhas para enviar ou receber mensagens.
VEJA MAIS
Segundo o WhatsApp, a revisão dos aparelhos compatíveis é feita regularmente. O objetivo é melhorar o desempenho do serviço e reforçar a segurança dos usuários.
O WhatsApp passou a exigir, a partir de outubro, o Android 5.1 ou superior e o iOS 15.2 ou superior. Veja abaixo alguns dos modelos mais conhecidos que foram afetados:
Android
- Samsung Galaxy S5
- LG G3
- Sony Xperia Z2
- Motorola Moto G (1ª geração)
- Huawei Ascend Mate 2
- HTC One M8
iPhone
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 6 (caso não tenha sido atualizado além do iOS 12)
O que fazer?
Se o seu aparelho está na lista, é importante verificar se há alguma atualização de sistema disponível. Caso não haja, a recomendação é considerar a troca do aparelho por um modelo mais atual, que atenda aos novos requisitos do aplicativo.
O WhatsApp segue como um dos aplicativos mais usados no Brasil. Por isso, manter o app atualizado é essencial para garantir a segurança e o bom funcionamento.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA