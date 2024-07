VÍDEO: Primeiro protótipo do 'carro voador' fabricado no Brasil é apresentado na Inglaterra

No último domingo (21), durante a Farnborough Airshow, na Inglaterra, a Embraer, através da Eve Air Mobility, apresentou o primeiro protótipo do EVE-100, uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), popularmente conhecida como "carro voador". O veículo aéreo foi fabricado no Brasil.

Construído na unidade da Embraer em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, o protótipo conta com oito hélices para decolagem e pouso vertical e asas fixas para voos em linha reta. Equipado com um motor elétrico de alta performance, o eVTOL foi projetado com foco em sustentabilidade e eficiência.

O EVE-100 é similar a um helicóptero, mas feito para viagens curtas dentro de cidades ou entre cidades próximas. O veículo tem como objetivo tornar os voos urbanos mais acessíveis à população, reduzindo o tempo de viagens intraurbanas de uma hora para 15 minutos, com alcance máximo de até 100 quilômetros.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)