Carro voador da Embraer tem quase 3 mil encomendas e regulamentação está em andamento

Com quase três mil encomendas e início de operação previsto para 2026, o "carro voador" da Embraer, o EVE-100, está passando por um processo de regulamentação na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), responsável por supervisionar as atividades da aviação civil no Brasil.

O EVE-100 é um eVTOL (veículo elétrico de pouso e decolagem vertical), similar a um helicóptero, mas feito para viagens curtas dentro de cidades ou entre cidades próximas. O eVTOL tem asas fixas, hélices e é elétrico.

O veículo será produzido em Taubaté, São Paulo, e tem como objetivo tornar os voos urbanos mais acessíveis à população, reduzindo o tempo de viagens intraurbanas de uma hora para 15 minutos, com alcance máximo de até 100 quilômetros.

A Anac abriu uma consulta pública para receber sugestões e ideias para a certificação do EVE-100. A consulta está aberta até sexta-feira (15) e pode ser acessada no site da agência. Enquanto isso, a Anac está elaborando critérios de aeronavegabilidade para o EVE-100, que serão baseados em parâmetros como estruturas utilizadas, características de navegação e testes de durabilidade de equipamentos.

A Eve Air Mobility, empresa de mobilidade urbana da Embraer, já recebeu cartas de intenções para até 2.850 eVTOLs. Os interessados incluem operadores de helicópteros, companhias aéreas, empresas de leasing e plataformas de voos compartilhados.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)