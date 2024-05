Veja os 5 melhores robôs aspiradores e seus valores em promoção

O avanço da tecnologia trouxe inúmeros benefícios para o ser humano e esse avanço nos permitiu entrar na era da automação, onde a utilização de sistemas automáticos operam processos com base em comandos programados, reduzindo a necessidade de intervenção humana.

A automação tem sido aplicada em diversos setores, como produção, marketing, mercado de trabalho, até mesmo dentro da nossa casa, e os robôs aspiradores são um claro exemplo dessa tendência.

Esses dispositivos têm se tornado cada vez mais eficientes e adaptáveis às diversas configurações de nossas casas. Por isso, nessa matéria separamos uma lista com os 5 melhores aspiradores robôs, com o menor custo benefício do mercado.

WAP Robot W90 - A partir de R$ 319,00. Oferece funções de aspirar, varrer e passar pano, autonomia de uma hora e quarenta minutos e três modos de limpeza. Multilaser HO041 - A partir de R$ 500,00. Possui design com duas escovas, autonomia de até duas horas, funcionalidades de varrer, aspirar e passar pano, e recurso que inibe quedas. Mondial Fast Clean Plus - A partir de R$ 490,00. Sua bateria com autonomia de 90 minutos promove limpezas inteligentes em diversos tipos de superfícies com três funções: varre, aspira e limpa com apenas um toque no controle remoto. Philco PAS26P - A partir de R$ 800,00. Oferece um reservatório de resíduos de 610 ml e capacidade para realizar processos de limpeza. Samsung Powerbot-E - Embora não seja a opção mais barata, custando cerca de R$1.600. o Powerbot-E da Samsung pode ser exatamente o que você procura. Ele é dois em um, isso significa que ele aspira e passa pano de uma vez só.

Esses modelos atendem diversas necessidades e orçamentos. A escolha do melhor modelo dependerá das preferências do usuário e exigências específicas em relação à limpeza automatizada de sua casa.