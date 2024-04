Saiba por que a biometria facial está sendo cada vez mais utilizada e os riscos para a sua segurança

A biometria facial está cada vez mais presente na vida das pessoas, graças ao fato de empresas optarem por essa tecnologia para garantir a segurança. Não à toa, sete em cada dez bancos brasileiros, ou seja, 75% do total, utilizam a biometria facial na identificação de seus clientes, segundo a Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, realizada pela Deloitte Consultoria.

Academias e outros segmentos também utilizam esse método, assim como órgãos de segurança em grandes eventos. Ou o próprio indivíduo pode aproveitar a tecnologia com desbloqueio de celular, por exemplo.

A biometria facial é uma tecnologia poderosa com grande potencial para transformar diversos setores da sociedade. No entanto, é importante estar ciente dos desafios e preocupações relacionados à sua utilização, para garantir que seja utilizada de forma ética e responsável.

O que é biometria facial?

A biometria facial é uma tecnologia que identifica e verifica indivíduos por meio da análise de suas características faciais.

Utiliza inteligência artificial e algoritmos para mapear pontos únicos do rosto, criando um "retrato facial" digital.

Como funciona a biometria facial?

Captura da imagem: A câmera captura uma foto ou vídeo do rosto da pessoa.

Análise facial: Algoritmos identificam pontos-chave como olhos, nariz, boca e formato do rosto, traçando linhas, fazendo angulações etc.

Comparação: Características faciais são comparadas com banco de dados de rostos cadastrados.

Autenticação: Se a comparação for positiva, a identidade da pessoa é confirmada.

Quais as vantagens da biometria facial?

Segurança: Altamente segura, pois cada rosto é único e difícil de falsificar.

Praticidade: Elimina a necessidade de senhas e outros métodos de autenticação tradicionais, mesmo a biometria por impressão digital.

Comodidade: Rápida e fácil de usar, sem necessidade de contato físico.

Precisão: Tecnologia em constante aprimoramento, com alta taxa de acerto.

Aplicações:

Desbloqueio de smartphones e dispositivos: Substitui senhas e padrões para acesso seguro a aparelhos eletrônicos.

Controle de acesso físico: Permite entrada em locais restritos apenas para pessoas autorizadas, através do reconhecimento facial.

Verificação de identidade: Utilizada em bancos, lojas e outros estabelecimentos para confirmar a identidade de clientes.

Segurança pública: Auxilia na identificação de suspeitos e na investigação de crimes.

Atendimento ao cliente: Permite personalização de serviços e atendimento mais rápido e eficiente.

Há desvantagens no uso da biometria facial?

Privacidade: Coleta e armazenamento de dados biométricos geram preocupações com privacidade e segurança da informação. Há o receio de que, a exemplo de dados de texto, esses dados de imagem também podem ser vazados ou desviados. As dúvidas são se a coleta da biometria facial está sujeita a vazamento de dados, se esses dados podem ser compartilhados com outras empresas, isso porque, se o dado biométrico de uma pessoa for vazado, é possível que onde esse indivíduo tenha cadastro biométrico pode estar vulnerável.

Viés algorítmico: Algoritmos podem apresentar vieses que discriminam determinados grupos de pessoas. O algoritmo já foi apontado como “racista” por ter menos precisão quando à diferenciação de grupos étnicos.

Falhas na tecnologia: Possibilidade de falhas no reconhecimento, especialmente em ambientes com pouca luz ou com rostos cobertos.

Uso indevido: Risco de uso da tecnologia para fins mal-intencionados, como vigilância ilegal ou rastreamento de pessoas.

Quais as tendências para o futuro em relação à biometria facial?

Aprimoramento da tecnologia: Maior precisão, segurança e rapidez no reconhecimento facial.

Integração com outros sistemas: Combinação com outras tecnologias, como inteligência artificial e internet das coisas.

Novas aplicações: Utilização em áreas como saúde, educação e marketing.