TSJ Contact Center apresenta inovações voltadas à proteção da mulher

Durante o 2º Encontro Nacional do Programa de Compras Eficientes para o Ministério da Justiça e Segurança Pública (SUSP), realizado em Belém, a TSJ Contact Center destacou sua atuação no desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas ao atendimento de vítimas de violência. Com 20 anos de atuação no mercado, a empresa paraense vem se consolidando como referência em multicanais de atendimento, com destaque para o setor da saúde e segurança pública.

Inovação no acolhimento às vítimas: totem da Delegacia da Mulher

Entre os principais cases apresentados no evento, estava o Totem da Delegacia da Mulher, inovação que foi lançada em março de 2025. O equipamento, considerado pioneiro no Brasil, foi desenvolvido para oferecer atendimento ágil, seguro e humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica. Instalado em locais estratégicos, o totem permite que a usuária registre ocorrências, solicite medidas protetivas e se comunique diretamente com o canal 197, que foi desenvolvido exclusivamente para as mulheres no Pará.

Totem da Delegacia da Mulher (DEAM) da Polícia Civil do Pará (Igor Mota)

A ideia foi criar uma alternativa que oferecesse segurança e acolhimento desde o primeiro contato. Caso tenha dúvidas ao longo do atendimento, a usuária pode ser redirecionada a um atendente humano diretamente do próprio totem, por meio de um telefone que fica alocado ao equipamento. A partir dali, é possível também pedir uma medida protetiva, que será analisada pelo Judiciário de forma rápida.

Outro projeto inovador da TSJ já está em fase de desenvolvimento, segundo a diretora operacional e comercial da empresa, Julianna Bogéa. Ele é um aplicativo exclusivo para mulheres, que funcionará como mais um canal de acesso ao serviço 197. "Esse app vem para somar forças e levar mais canais à mulher, ou seja, a gente vai ter o 197, vai ter o totem, o chat que fica apenas para a mulher dentro do site da Polícia Civil e vai ter também mais o app. Tudo isso pensando em levar para essa vítima mais redes de denúncia, de socorro e sensibilidade", relata a empresária.

Julianna Bogéa conversando com uma de suas colaboradoras (Igor Mota)

A TSJ começou sua trajetória oferecendo serviços de call center. Com o tempo, a empresa percebeu que o telefone havia se tornado apenas mais um entre vários canais de comunicação e passou a investir em uma estrutura multicanal que inclui chatbots, chats online, autoatendimento por totens e atendimento humano. A evolução foi impulsionada por uma percepção clara: cada público precisa de uma abordagem específica e a tecnologia deve estar a serviço disso.

Empresa com duas décadas de existência mantém uma cartela extensa de clientes (Igor Mota)

As soluções da empresa permitem que o cidadão inicie o atendimento por um robô, mas possa ser redirecionado a um atendente capacitado sempre que necessário. A humanização, aliada à agilidade, se mostra essencial em serviços públicos como segurança e saúde, onde o acolhimento e a precisão das informações são essenciais.