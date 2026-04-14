Trump Phone T1: veja preço e detalhes do novo celular
Novo modelo da Trump Mobile traz câmera de 50 MP, tela OLED e bandeira dos EUA no design
A Trump Mobile, empresa de telefonia ligada à Trump Organization, lançou o segundo modelo de smartphone da marca. Chamado de Trump Phone T1, o aparelho mantém o visual dourado e traz a bandeira dos Estados Unidos na parte traseira.
O novo dispositivo ainda não tem data oficial de lançamento, mas já conta com lista de pré-venda. O preço promocional divulgado é de US$ 499, cerca de R$ 2.600 na conversão direta.
VEJA MAIS
Especificações do Trump Phone T1
O modelo apresenta atualizações em relação à versão anterior, com destaque para a tela e o conjunto de câmeras. Segundo informações divulgadas pela empresa, o smartphone conta com tela OLED de 6,78 polegadas. O sistema de câmeras inclui:
- Lente principal: 50 megapixels
- Teleobjetiva: 50 megapixels
- Ultra-angular: 8 megapixels
O aparelho roda o sistema Android e utiliza plataforma Snapdragon. Entre os recursos adicionais, estão sensor de impressão digital e desbloqueio facial com uso de inteligência artificial. A bateria tem capacidade de 5.000 mAh, com suporte para carregamento de até 30W.
Produção e proposta da Trump Mobile
De acordo com a Trump Mobile, o dispositivo foi desenvolvido com foco em “inovação americana”, com participação de equipes dos Estados Unidos no design e no controle de qualidade. Informações do site especializado The Verge apontam que a fabricação ocorre em Miami, na Flórida.
A marca de telefonia foi lançada em junho de 2025, com a proposta de oferecer aparelhos produzidos nos Estados Unidos e serviços voltados ao público local. Além dos smartphones, a empresa também disponibiliza planos de telefonia, incluindo opções para famílias e militares.
Primeiro modelo foi lançado em 2025
O primeiro celular da Trump Mobile foi apresentado também em junho de 2025. Assim como o novo modelo, o aparelho inicial apostava em elementos visuais associados aos Estados Unidos.
O Trump Phone T1 mantém essa identidade, com acabamento dourado e a presença da bandeira norte-americana na parte traseira, além da marca da empresa.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA