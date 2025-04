TikTok lança novo feed voltado para ciência e tecnologia no Brasil; saiba como ativar

O TikTok, uma das redes sociais mais populares do país, anunciou nesta quarta-feira (16) o lançamento oficial do feed STEM no Brasil. A novidade tem como objetivo incentivar o aprendizado de ciência, tecnologia, engenharia e matemática — áreas que formam a sigla STEM, em inglês — por meio de conteúdos educativos e acessíveis, especialmente pensados para o público jovem.

De acordo com a plataforma, o novo feed será ativado automaticamente, nas próximas semanas, para usuários entre 13 e 17 anos, tornando-se parte da configuração padrão das contas dessa faixa etária. Para os maiores de 18 anos, a funcionalidade também estará disponível de forma gradual, mediante ativação manual nas configurações do aplicativo.

O feed STEM funcionará como um segundo “Para Você”, oferecendo uma curadoria de vídeos educativos produzidos por criadores brasileiros renomados, como a dupla do Manual do Mundo e a professora de matemática Gabii Mello. Criadores internacionais também poderão aparecer no feed, com suporte de legendas e traduções automáticas, dependendo das preferências de cada usuário.

A comunidade STEM na plataforma já reúne mais de 1 milhão de vídeos com a hashtag #STEM, demonstrando o crescente interesse por conteúdos ligados à ciência e tecnologia. Para garantir a qualidade e a veracidade das informações, todo o conteúdo exibido no feed passa por uma análise da própria plataforma, em parceria com especialistas e instituições reconhecidas.

Como ativar o feed STEM no aplicativo

Para ativar manualmente o feed STEM no app, siga o passo a passo:

Perfil

Menu ☰

Configurações e privacidade

Preferências de conteúdo

Feed STEM