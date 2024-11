Tendência internacional de cursos para influenciadores chega ao Brasil

Na última semana, uma Universidade da Irlanda ganhou destaque na mídia ao criar um curso universitário focado na formação de influenciadores digitais, uma carreira que vem ganhando força em todo o mundo. O interesse por esse tipo de formação é especialmente forte entre jovens da Geração Z, nascidos entre 1997 e 2012, que enxergam no conteúdo digital uma nova oportunidade de carreira.

No Brasil, a Cruzeiro do Sul Virtual já acompanha a tendência e lançou, no início de deste ano, um curso tecnológico específico para influenciadores. A formação é voltada para aqueles que desejam transformar sua presença online em uma profissão. O objetivo é capacitar os alunos para criarem e gerenciarem conteúdos nas principais plataformas, como Instagram, YouTube e TikTok.

“O mercado exige que o influenciador compreenda seu público, saiba precificar serviços e trabalhe com marcas de forma estratégica. Por isso, no curso, abordamos desde a criação de conteúdo até a gestão de crise”, explica o professor Alexandre Ferreira da Silva, coordenador do curso de Influenciador Digital na Cruzeiro do Sul Virtual.

Alexandre é coordenador do curso na Universidade Cruzeiro do Sul (Divulgação)

Professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Yuri Santiago atua no projeto Amazon Maker, voltado para a capacitação digital em áreas como marketing, algoritmos e produção de conteúdo. Para ele, a formação é uma tendência. “As tecnologias avançam e as profissões acompanham. Há 10 anos, ninguém imaginava que ser influenciador digital seria uma carreira legítima, mas hoje é uma realidade”, analisa Yuri.

Ele destaca que o mercado exige muito mais do que apenas presença nas redes. “Para ser um influenciador de sucesso, é preciso entender como cada plataforma funciona, além de dominar estratégias de engajamento e segmentação de público”, afirma. Ele acrescenta que “o influenciador precisa estar preparado para a constante transformação das redes, sabendo como adaptar seu conteúdo e manter relevância”.

Capacitação

Como explica Alaxandre, o curso da Cruzeiro do Sul Virtual foi desenhado para atender tanto iniciantes quanto profissionais que já atuam na área. Em dois anos, o aluno aprende desde fundamentos de redes sociais até disciplinas sobre ética, legislação, e análise de dados. “Queremos que o aluno compreenda o impacto de suas ações e atue de forma responsável, principalmente em um ambiente tão dinâmico quanto o digital”, destaca.

No projeto Amazon Maker a formação de influenciadores também já faz parte do currículo. "Os jovens participam de cursos que ensinam conceitos de marketing, interpretação de algoritmos e produção de conteúdo, como forma de prepará-los para um mercado em expansão", explica Yuri. O projeto capacita, sobretudo jovens, nas Usinas da Paz em Belém e em escolas tecnológicas.

Ética

Para Alexandre, ética é fundamenetal bons influenciadores. Ele destaca que, por isso, o curso na Cruzeiro do Sul tem disciplinas específicas sobre, o que ajuda na construção de uma carreira sólida e confiável. “Queremos que o aluno compreenda a importância de agir com responsabilidade, evitando práticas que possam prejudicar sua reputação e a confiança do público”, afirma.

Nas capacitações realizadas em Belém, Yuri também faz questão de destacar a ética. Ele reforça a importância de formar influenciadores que saibam lidar com as responsabilidades de sua posição: "Não basta conhecer técnicas de marketing. O influenciador precisa entender que o impacto que gera no público requer uma postura ética e profissional", afirma.