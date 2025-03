Recurso de IA por meio de assistentes virtuais é o preferido dos paraenses

A personalização de estudos é um dos principais benefícios do uso da inteligência artificial. Por meio de algumas plataformas, é possível analisar o desempenho do usuário, identificar suas áreas de destaque e pontos de melhoria, além de criar planos de estudo personalizados, adaptando o conteúdo e o ritmo das atividades. A IA também pode otimizar o tempo ao automatizar tarefas, organizar lembretes automáticos e auxiliar no planejamento diário.

Uso consciente da tecnologia: um desafio para as famílias

Essas são apenas algumas das muitas possibilidades que as ferramentas de IA oferecem. No entanto, explorar esses recursos de forma segura ainda é um desafio. Ana Cristina Ramos, mãe de João Paulo, de 12 anos, conta que precisou conversar diversas vezes com o filho sobre o uso consciente da tecnologia.

“Percebi que ele começou a usar a IA de maneira inconsequente, por exemplo, para resolver exercícios escolares. Mas fui orientando e mostrando as diversas formas como a tecnologia pode auxiliá-lo na rotina, como oferecer resumos escolares ou atividades de revisão sobre determinados assuntos. Além disso, com o uso da Alexa, ele se tornou mais pontual, pois passou a registrar seus horários de estudo e compromissos. Porém, antes de transmitir esse conhecimento para ele, precisei entender um pouco mais sobre IA”, relata Ana Cristina.

Impacto positivo: IA incentivando novos aprendizados

A mãe destaca que essa trajetória de aprendizado em conjunto foi positiva. “Não foi fácil, mas o resultado compensou. Conforme ele explorava essas novas possibilidades, começou a estudar inglês e até a tocar piano”, afirma.

Assim como João, muitos paraenses utilizam a IA de forma positiva para auxiliar nos estudos.

Pesquisa aponta crescente adesão à inteligência artificial

Uma pesquisa realizada pela plataforma TIM Ads, com quase 85 mil pessoas em todo o Brasil, revelou que a tecnologia já faz parte do cotidiano da maioria dos consumidores, refletindo sua crescente influência na vida das pessoas.

No Pará, os dados mostram que 76% dos entrevistados já ouviram falar em inteligência artificial, e 56% afirmaram já ter utilizado alguma ferramenta – desses, 44% usam diariamente.

Quais são as ferramentas de IA mais populares no Pará?

No ranking de popularidade, as assistentes virtuais aparecem na liderança (25%), seguidas por tradutores automáticos (24%), IA para vídeos e música (23%) e criação de imagens (23%). Entre as plataformas mais conhecidas, destacam-se a Alexa (24%) e o Google Tradutor com IA (24%). As IAs generativas, como o Google Assistant (22%), ChatGPT (18%) e Gemini (16%), também vêm ganhando espaço e relevância.

assistentes virtuais

Tradutores automáticos

Ia para vídeos e música

Criação de imagem

Os paraenses estão dispostos a pagar por IA?

Quando questionados sobre a disposição para pagar por ferramentas de IA, 34% dos entrevistados afirmaram que já pagam por algum serviço, enquanto 25% disseram que poderiam pagar, caso o valor fosse acessível.