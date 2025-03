Ensino de Inteligência Artifical prepara estudantes da rede pública para o futuro

A Inteligência Artificial está cada vez mais presente no dia a dia e é uma das ferramentas tecnológicas nativas de uma geração conhecida como ‘Alpha’ – os nascidos entre 2010 e 2025. Em Belém, estudantes nessa faixa etária têm tido maior contato com a tecnologia dentro da sala de aula e se preparado para aplicar esse conhecimento no futuro. É o caso dos estudantes da rede pública estadual que fazem parte do Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc), que aposta na tecnologia e inovação como ferramentas essenciais para o ensino contemporâneo.

O estudante Samuel Aquila, de 15 anos, é um dos alunos do Centro e integra um grupo de 11 estudantes que, atualmente, disputam a 1ª Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (Onia) e têm a chance de representar o Brasil na etapa internacional, que será realizada em agosto de 2025, em Pequim, na China. Ele fala como é desafiador o aprendizado da Inteligência Artificial: "São muitos comandos, são linguagens totalmente diferentes do que eu estava acostumado. Mas, no Ciseb, a temos professores especializados em cada área e tivemos alguns professores e alunos da Universidade Federal do Pará que estavam ajudando a gente e ensinando como é que funcionava tudo", relata.

Sobre a chance de representar o Pará internacionalmente, ele reflete: “Poder representar o Brasil em uma etapa internacional é algo muito bacana, mas, acima de tudo, é uma honra representar o meu estado e minha região Norte. Muitas vezes somos esquecidos, mas é uma chance de a gente provar que também temos tecnologia e que também temos esse poder e inteligência de chegar em uma Olimpíada Internacional", conclui.

A estudante Sthefany Ramos, de 17 anos, conta que a sua motivação é aprender mais sobre Inteligência Artificial, que, na visão da jovem, está cada vez mais presente no cotidiano. Ela vê a Inteligência Artificial como uma grande aliada para o futuro. "Como a inteligência artificial está crescendo cada vez mais e se fazendo presente no nosso dia a dia, acredito que ela possa fazer parte da minha vida no futuro em diversas áreas da minha vida, tanto profissional quanto pessoal", diz.

Tecnologia faz parte da geração, que já nasceu nativo digital. (Wagner Santana / O Liberal)

Os estudantes já passaram por três das quatro etapas da olimpíada e agora se preparam para a etapa final, que será em agosto deste ano. Até lá, eles passam por um treinamento especializado, com aulas de especialistas em Inteligência Artificial e ciências da computação. Tarefas semelhantes às da Olimpíada Internacional serão aplicadas, e os quatro melhores serão premiados com medalhas de ouro. Os vencedores participarão de uma cerimônia de premiação e seguirão com o treinamento necessário para competir em Pequim.

Rafael Herdy, coordenador do Ciseb, afirma que a competição é uma grande oportunidade para os estudantes da rede pública, porque abre caminhos para o contato com tecnologias emergentes, impulsiona o desenvolvimento de talentos, a descoberta de vocações e promove oportunidades na ciência e tecnologia. No Ciseb, os alunos são preparados para a Onia por meio de ambientes inovadores, metodologias ativas e atividades práticas que promovem a criatividade, o raciocínio lógico e o trabalho em equipe. O centro incentiva a resolução de problemas reais com projetos, protótipos e desafios que conectam o contexto local e global, com um foco especial em IA e tecnologia. Além disso, busca desenvolver nos estudantes uma consciência ética e a responsabilidade sobre o impacto das tecnologias digitais.

Importância da IA no ensino público

A Inteligência Artificial tem o poder de transformar a educação, oferecendo novas possibilidades para o aprendizado. Segundo Rafael Herdy, "a IA pode revolucionar a educação dos estudantes paraenses ao personalizar e potencializar o aprendizado, tornando o ensino mais eficiente, atrativo e significativo. Além disso, prepara nossos jovens para carreiras futuras, criando uma geração pronta para inovar e liderar mudanças positivas no estado e no mundo", pontua.

O coordenador observa que houve melhorias significativas no desempenho acadêmico dos estudantes que têm contato com a IA. Eles demonstram maior interesse pelas disciplinas exatas, ampliam sua capacidade de concentração, desenvolvem autonomia no aprendizado e passam a ter uma percepção mais ampla sobre a importância do conhecimento interdisciplinar.

Estudantes aprendem sobre Inteligência Artificial na rede pública, em Belém. (Wagner Santana / O Liberal)

A importância da educação pública no desenvolvimento de talentos tecnológicos não pode ser subestimada. "Ela é essencial na formação de talentos tecnológicos. É nela que está a maioria dos jovens. E investir na formação tecnológica desses estudantes é estratégico para reduzir desigualdades, democratizar o acesso à tecnologia e impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Pará", defende o coordenador.

Entre os principais desafios para ensinar IA na rede de educação pública, Rafael destaca a necessidade constante de formação dos professores e a superação da visão tradicional do ensino. Ainda, há o desafio de manter atualizados os conteúdos diante das rápidas mudanças nesta área de conhecimento.

Como mensagem aos estudantes que desejam se aprofundar em tecnologia e inovação, Rafael aconselha: "Sejam curiosos, persistentes e nunca tenham medo de errar. A tecnologia e a inovação são construídas por aqueles que ousam explorar novas ideias, que aprendem com erros e que estão sempre dispostos a contribuir com soluções criativas para melhorar o mundo ao seu redor. O futuro é dos jovens e a educação é o melhor caminho para chegar lá".

Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb)

O espaço é voltado para estudantes da rede pública, tanto municipal quanto estadual, e conta com ambientes modernos e seis trilhas de aprendizagem para alunos e professores: prototipagem e fabricação digital; cultura maker; cultura digital, realidade virtual e aumentada; robótica; computação criativa e inteligência artificial.

Para a participação dos estudantes, as escolas municipais e estaduais podem entrar em contato com o Ciseb, por meio do perfil do Instagram @ciseb.oficial ou e-mail ciseb@escola.seduc.pa.gov.br. O centro atende até 120 pessoas por turno.

Endereço: Escola Estadual Marechal Cordeiro de Farias, na Av. Alm. Barroso, 3109 - Souza, Belém

Segundas, quartas e sextas-feiras: imersões para estudantes

Terças e quintas-feiras: formação de professores, com opção presencial e online