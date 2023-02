Produtos clássicos da Apple com mais de 45 anos serão leiloados em março

A Apple realizará o leilão de produtos clássicos lançados entre 1977 e 2008, em março, nos Estados Unidos. Entre os diversos produtos, estão coputadores, câmeras digitais, joysticks, palcas-mãe e conversores de áudio.

A coleção "The Apples" pertence ao falecido professor suíço Hanspeter Luzi e será apresentada a partir do dia 27 de março. Já o leilão, apenas no dia 30, em Beverly Hills, na Califórnia (EUA). Segundo a empresa Julien's Auctions, responsável pelo leilão, serão mais de 500 produtos e computadores da Apple com mais de 45 anos oferecidos pela primeira vez.

Histórica, a coleção possui alguns itens raros, como o computador Lisa I de 1983, muito desejado por colecionadores da marca, variando entre R$10 mil e R$20 mil. Computadores portáteis, primeiras placas-mãe da Apple e a câmera digital Apple QuickTake, de 1994, também estão na extensa lista.

Computador Lisa I (Reprodução/Julien's Auctions)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)