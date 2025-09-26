Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Tecnologia e Mercado chevron right

Empresa lança prévia de ferramenta do ChatGPT que gera relatório durante o sono do usuário; confira

O novo recurso marca uma mudança no modelo tradicional da IA, que antes era capaz apenas de responder perguntas

Victoria Rodrigues
fonte

Por enquanto, o recurso está disponível apenas para dispositivos móveis de usuários Pro. (Foto: Reprodução/ OpenAI)

A empresa de Inteligência Artificial OpenAI lançou nesta quinta-feira (25) a prévia do ChatGPT Pulse, um novo recurso que poderá gerar relatórios enquanto os usuários dormem. A mais nova ferramenta tem a finalidade de fazer pesquisas específicas durante à noite para entregar diversas atualizações de dia, com base no histórico das conversas, feedback e aplicativos que estão conectados ao usuário.

Com a nova ferramenta, as pessoas poderão orientar para que o ChatGPT pesquise somente o que é útil para ele e, desse modo, os resultados aparecerão em cartões visuais de cada tópico no Pulse. Até o momento, o recurso está disponível apenas para dispositivos móveis de usuários Pro, mas a empresa já está trabalhando para atender também os usuários Plus.

Quais são as funcionalidades do ChatGPT Pulse?

  • Criar agendas;
  • Conectar o Gmail e o Google Agenda;
  • Lembrar você de comprar um presente de aniversário;
  • Elaborar uma agenda de reunião;
  • Personalizar suas atualizações diárias, pedindo apenas os conteúdos que são de seu interesse.

Novas conexões da OpenAI

A empresa de tecnologia OpenAI informou que em breve o ChatGPT Pulse também poderá se conectar diretamente a outros aplicativos para que o recurso possa abranger outras áreas da vida do usuário. Além disso, a organização ainda pretende apresentar as novas atualizações para que sejam utilizadas ao longo do dia e não apenas à noite.

"À medida que expandimos para mais aplicativos e ações mais completas, o ChatGPT evoluirá de algo que você consulta para algo que acelera discretamente o trabalho e as ideias que são importantes para você", escreveu a OpenAI.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

