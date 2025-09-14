R70: 'Não tive uma boa noite de sono desde que ChatGPT foi lançado', diz Sam Altman

Descontos indevidos

O governo já devolveu R$ 1,29 bi a aposentados lesados. São 2,3 milhões os pensionistas do INSS que aderiram a acordo de ressarcimento.

Oportunidades

A Câmara dos Deputados autorizou a realização de concurso público. As vagas são para cargos de analista e técnico legislativos.

COP

DEBATE

O Grupo Liberal realiza no próximo dia 25, às 19h, o COP Talks, uma roda de conversa sobre a Conferência Mundial do Clima, a COP 30, que será realizada em Belém em novembro. O evento será dividido em dois painéis. O primeiro terá como tema “A COP e os Desafios Ambientais na Amazônia” e o segundo abordará “O Legado da COP 30 na Amazônia e no Mundo”. Reunindo um time de especialistas, as rodas de conversas serão mediadas pela jornalista Nélia Ruffeil.

NOVO ESPAÇO

O COP Talks marcará a inauguração do Espaço Liberal que, a partir de agora, vai abrigar rodas de conversas quinzenais sobre temas de interesse do Pará. Entre esses temas, ativismo social, bioeconomia, empreendedorismo e sustentabilidade. Toda a programação, idealizada pelo presidente do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, será mediada pelo jornalista e diretor de Conteúdos de Entretenimento, Web e Rádio do grupo, Ney Messias Júnior.

AMAZÔNIA

SAÍDA

O deputado federal Nelson Barbudo (PL-MT) anunciou que vai apresentar projeto de lei na Câmara dos Deputados retirando o Mato Grosso, seu Estado natal, da Amazônia Legal, que hoje reúne nove Estados (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Rondônia, Tocantins, Roraima, Pará e Mato Grosso). Barbudo quer garantir a expansão das plantações de soja e das fazendas de gado.

ARGUMENTOS

O Código Florestal brasileiro exige reserva legal de 80% nos Estados da Amazônia Legal, com preservação da floresta tropical, enquanto em outros biomas brasileiros, a reserva legal pode ficar entre 20% e 50%. O deputado Barbudo acredita que terá o apoio da bancada ruralista. Segundo ele, a mudança vai garantir mais investimentos e desenvolvimento ao Mato Grosso.

REJEIÇÃO

Não é a primeira vez que a Câmara recebe projeto de lei propondo a retirada do Mato Grosso da Amazônia Legal. Em 2022, proposta semelhante foi apresentada pelo deputado federal Juarez Costa (MDB-MT). Na época, ele argumentou que o estado arcava com um custo muito alto para a recuperação das reservas legais dentro da Amazônia.

‘DANOS’

O relator foi o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO), que pediu a rejeição do projeto porque, segundo ele, a “aprovação provocaria danos irreparáveis aos ecossistemas e aos serviços ambientais essenciais para a agricultura e a biodiversidade nacional”.

TURISMO

PRÊMIO

Seis iniciativas paraenses estão entre as 30 finalistas do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2025, que reconhece projetos de turismo sustentável em todo o País. Com isso, o Pará ocupa a segunda posição no ranking de estados com mais finalistas, atrás apenas de São Paulo. Os vencedores serão anunciados em 8 de dezembro, durante cerimônia de premiação em Belém. Entre os projetos selecionados estão “Turiarte - tecendo rendas e conectando saberes na Amazônia”, “Circuito da Amazônia Marajoara”, “Roteiros Caminhos da Pripioca”, “Roteiro Alter Tapajós”, “Rota Amazônia Atlântica” e “Rota Turística Tartarugas da Amazônia”. As iniciativas unem turismo de base comunitária, valorização cultural e conservação ambiental, oferecendo experiências autênticas e ao mesmo tempo gerando renda e desenvolvimento para comunidades locais.

PREFEITURA

PUNIÇÃO

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) aprovou uma série de punições contra o prefeito de Tailândia, Lauro Ferraz Hoffmann, e a suspensão imediata de todo e qualquer ato financeiro e certame licitatório (compras e contratações). O motivo é a falta de envio, ao órgão, de documentos obrigatórios sobre as contas da prefeitura e de outros órgãos municipais, referentes ao ano de 2025. As punições foram homologadas pelo Tribunal e constam no voto da conselheira Ann Pontes, com base em relatório da 1ª Controladoria do órgão. Segundo ela, o não envio dos documentos representa grave descumprimento da Constituição Federal.

EM POUCAS LINHAS

► O Grupo Formosa inaugurou, na sexta-feira, 12, nova loja no bairro do Guamá. O evento marcou também as comemorações pelos 50 anos do grupo, um dos mais tradicionais do setor de varejo do Estado.

► Autoridades estaduais e nacionais estarão presentes na solenidade de outorga da Medalha de Mérito de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA), que será realizada na tarde do próximo dia 18.

► A condecoração leva o nome de Alacid da Silva Nunes, responsável por implantar a Corte de Contas durante o seu mandato de governador. A cerimônia será no novo prédio anexo da sede do Tribunal, a ser inaugurado na mesma ocasião.

► O Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC), referência no atendimento a pacientes pediátricos com problemas cardíacos, promoverá nos dias 26 e 27 de setembro a III Jornada de Cardiopediatria, em Belém.

► O evento reunirá estudantes e profissionais da saúde em uma programação com palestras, mesas-redondas e apresentação de casos clínicos, abordando desde a detecção precoce das cardiopatias até os avanços em terapias cirúrgicas e intervencionistas.

► O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), Alex Carvalho, é um dos convidados do II Congresso Técnico Simineral, que será realizado no próximo dia 16, em Santarém, oeste do Estado.

► Carvalho falará sobre como a indústria paraense deve se preparar para a COP 30. O congresso é promovido pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral), em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

► O projeto Justiça Itinerante do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) desembarca no período de 15 a 19 de setembro em Concórdia do Pará. Os atendimentos ocorrem na Câmara de Vereadores do município. Serão prestados serviços como baixa de carteira de trabalho e denúncia de salários inferiores ao mínimo.