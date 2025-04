iPhones podem custar 3 vezes mais que o preço atual; entenda

Os preços de roupas e eletrônicos podem ser elevados futuramente devido às amplas tarifas globais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Apesar desse risco, Trump e seus assessores econômicos prometeram que, como resultado das tarifas altas, diversos empregos na manufatura eventualmente serão “repatriados” para os EUA, o que empregaria milhões de americanos no país.

Em contrapartida, o chefe global de pesquisa em tecnologia da firma de serviços financeiros Wedbush Securities, Dan Ives, informou em entrevista à CNN que o preço de um iPhone da Apple poderia subir para cerca de 3,5 mil dólares (cerca de R$ 20.405) se fosse fabricado nos EUA. O motivo para isso acontecer encontra-se no fato de que seria necessário replicar todo o ecossistema de produção da Ásia, que é altamente complexo e diferenciado dos demais setores produtivos dos outros países.

Nisso, seria indispensável também a construção de fábricas de semicondutores ou instalações de manufatura de muita tecnologia para poder fabricar os chips que alimentam os dispositivos atuais. “Você constrói essa (cadeia de suprimentos) nos EUA com uma fábrica na Virgínia Ocidental e em Nova Jersey. Serão iPhones de US$ 3.500”, explicou o chefe global de pesquisa em tecnologia, Dan Ives.

Fabricação de iPhones

Hoje, os Estados Unidos se preocupam apenas com o desenvolvimento de software e design de produtos, que geram uma margem de lucro muito maior. Enquanto a Ásia vem se dedicando há décadas na fabricação e montagem de peças para os dispositivos. Essa localização ajudou a Apple a consolidar-se no mundo como a maior e mais lucrativa comercializadora de produtos eletrônicos do mercado.

Mas ocorreu que, desde o mês de janeiro, no início do Governo Trump, as ações da empresa Apple já perderam cerca de 25% de seu valor em razão de 90% dos iPhones serem montados na China e o impacto das tarifas na cadeia de suprimentos ser dependente exclusivamente da própria China e do Taiwan. “É um Armagedom econômico, mas especialmente para a indústria de tecnologia.”, disse Dan Ives à CNN.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)