Inovação transforma segmento de som e iluminação de eventos

O setor de eventos tem contado com cada vez mais inovações e tecnologias de ponta para elevar a qualidade de festas e cerimônias, e o mercado de som e iluminação está abraçando a era digital. Para atrair um público com soluções diferenciadas, o segmento desponta com a integração de sistemas inteligentes, iluminação LED de última geração e a incorporação de efeitos sonoros imersivos - que têm se destacado como os principais pilares que impulsionam essa revolução, proporcionando um espetáculo audiovisual.

Promotor de eventos, Edson Souza, de 43 anos, é dono da Promix, empresa criada em 2019 para atender eventos de pequeno e médio porte. O negócio oferece serviços de sonorização, iluminação e vídeo, dependendo do gosto e das necessidades de cada cliente, com atendimento personalizado. Antes de fundar a empresa, no entanto, Edson já atuava no segmento há pelo menos três décadas como promotor e DJ.

Trabalhando em casas noturnas, boates e eventos privados, o empresário conheceu pessoas da área e hoje tem clientes fidelizados. Mas o uso de uma tecnologia diferenciada também ajuda. “No nosso segmento, incluímos as inovações tecnológicas constantemente, atualizando nosso estoque de equipamentos com sistemas de som avançados, iluminação LED, efeitos especiais automatizados, projeção mapeada e softwares de controle. Além disso, utilizamos aplicativos e programas para facilitar o gerenciamento e a configuração dos equipamentos durante os eventos”, conta.

De acordo com o promotor, as inovações de som, luz e vídeo são “amplamente utilizadas” em festas e eventos para proporcionar experiências imersivas aos participantes. Uma das tecnologias usadas em eventos da Promix, por exemplo, é o drone Phantom 4 Pro V2, que conta com um sensor CMOS, capaz de gravar vídeos em 4k a 60fps e fotos em 20MP. “É uma solução completa para capturar imagens aéreas diferenciadas para qualquer evento”, afirma Edson.

A adoção de ferramentas inovadoras é necessária, na opinião do empresário, porque o mercado de eventos é dinâmico e costuma trazer novidades em termos de tecnologia. “Atualmente, a realidade aumentada e a realidade virtual têm sido usadas para criar experiências mais imersivas. Nosso diferencial está em buscar constantemente novas tecnologias e soluções inovadoras para aprimorar nossos serviços”, destaca.

Entre os diferenciais da Promix estão a disponibilização de equipamentos compactos com extrema qualidade de áudio e luz; dispositivos de videoconferência em tempo real para qualquer tipo de reunião, como Webex, Google Meet, Zoom e Microsoft Teams; e suporte técnico especializado, equipe experiente e atendimento personalizado.

Tecnologias exigem mão de obra capacitada

Empresário e produtor técnico, da CN Produções,Guto Nogueira, de 33 anos, conta que há 12 anos atua no mercado de eventos, com a entrega de estruturas necessárias para eventos de pequeno, médio e grande portes. Isso inclui festas particulares, como aniversários e casamentos, a eventos corporativos e grandes shows em todo o Pará, o que demanda mão de obra com qualificação específica.

“A tecnologia exige, além das funções tradicionais para os eventos, funções com mão de obra com capacitação muito específica. A gestão do todo tem que ser extremamente orquestrada para garantir a sincronia entre atividades analógicas e digitais. Antes do boom da tecnologia o tempo para instalação/montagem dos equipamento era infinitamente superior pois exigia uma gama muito maior de testes in loco”.

As transmissões online, diz Guto Nogueira, “ainda são um mercado que emprega bastante. Há poucos profissionais capacitados na área e a demanda tem aumentado com frequência. Para se destacar na área é muito importante estar atualizado com o mais atual de tecnologia de som e imagem, além de realizar com frequência reciclagens de cursos relacionados à tecnologia em eventos”.

Sobre de que forma ele inclui a tecnologia nos eventos, Guto assegura: “estamos sempre conectados com as tendências de mercado do Brasil e do mundo, importando os melhores equipamentos de som e iluminação capazes de atender qualquer estrutura. Fomos pioneiros na projeção mapeada no estado através de uma imersão em tendências mundiais do mercado”.

Benefícios

O uso de tecnologias de som, iluminação, vídeos e efeito especial tem beneficiado significativamente o setor de eventos, de acordo com Edson. Ele diz que, com o avanço das tecnologias, os trabalhadores passaram a ter acesso a equipamentos mais sofisticados e eficientes, e as tecnologias proporcionam ainda maior flexibilidade e controle durante a montagem e operação dos equipamentos, resultando em um trabalho mais ágil e preciso.

“Antes de essas tecnologias surgirem, a produção de eventos era mais complexa e demandava um esforço maior para obter resultados satisfatórios. Equipamentos mais antigos eram menos eficientes e, muitas vezes, exigiam configurações mais trabalhosas. Com o avanço tecnológico, nossa equipe se beneficia com uma maior facilidade na montagem e operação, o que nos permite atender aos requisitos dos eventos com mais eficiência e qualidade”.

E há uma variedade de profissionais empregados no setor, destaca, desde produtores e técnicos de som e iluminação até especialistas em tecnologia e design. Isso porque, com o surgimento de novas tecnologias, novas funções podem ser criadas, como programadores de sistemas de automação e especialistas em realidade virtual. Quem se interessar pelo segmento pode se capacitar buscando cursos e certificações relacionados a tecnologias de som, iluminação, efeitos visuais e automação. Ter destaque na área, segundo ele, requer experiência, habilidades técnicas e abordagem criativa.

Confira inovações no mercado de som e iluminação para eventos

Projeção mapeada: essa tecnologia permite projetar imagens em superfícies irregulares, como prédios ou cenários, criando efeitos visuais imersivos que transformam o espaço do evento.

essa tecnologia permite projetar imagens em superfícies irregulares, como prédios ou cenários, criando efeitos visuais imersivos que transformam o espaço do evento. Som imersivo: sistemas de áudio surround e som espacial estão se tornando mais populares e proporcionam uma experiência de áudio imersiva para o público.

sistemas de áudio surround e som espacial estão se tornando mais populares e proporcionam uma experiência de áudio imersiva para o público. Integração de Realidade Virtual (RV) e Aumentada (RA): a RV e a RA estão sendo usadas em eventos para adicionar elementos interativos e sobreposições digitais ao ambiente real, melhorando a experiência dos participantes.

RV e a RA estão sendo usadas em eventos para adicionar elementos interativos e sobreposições digitais ao ambiente real, melhorando a experiência dos participantes. Sistemas de áudio sem fio avançados: tecnologias sem fio oferecem soluções mais confiáveis e com melhor qualidade de som para facilitar a configuração e a mobilidade dos sistemas de áudio em eventos.

tecnologias sem fio oferecem soluções mais confiáveis e com melhor qualidade de som para facilitar a configuração e a mobilidade dos sistemas de áudio em eventos. Painéis de LED transparentes: essa inovação permite a criação de painéis de LED que são transparentes quando desligados, o que proporciona uma experiência visual única, especialmente quando colocados em frente a elementos cênicos.

essa inovação permite a criação de painéis de LED que são transparentes quando desligados, o que proporciona uma experiência visual única, especialmente quando colocados em frente a elementos cênicos. Iluminação controlada por gestos: sistemas de iluminação que podem ser controlados por meio de gestos e movimentos das mãos, proporcionando uma interação mais intuitiva com a iluminação do evento.

sistemas de iluminação que podem ser controlados por meio de gestos e movimentos das mãos, proporcionando uma interação mais intuitiva com a iluminação do evento. Sistemas de som direcional: tecnologias de som direcional que permitem direcionar o áudio para locais específicos do público, garantindo uma experiência de som mais personalizada e evitando ruídos indesejados.

tecnologias de som direcional que permitem direcionar o áudio para locais específicos do público, garantindo uma experiência de som mais personalizada e evitando ruídos indesejados. Tecnologia holográfica: projeção de imagens holográficas que criam a ilusão de objetos e artistas reais interagindo com o ambiente do evento, proporcionando momentos surpreendentes e inesquecíveis.