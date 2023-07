Setor de eventos aposta na tecnologia para melhorar experiência do cliente

Após um longo período de restrições provocadas pela pandemia da covid-19, o setor de eventos tem se destacado, priorizando inovações tecnológicas e efeitos especiais como uma forma de tornar a experiência de clientes memorável. As mudanças nesse segmento vão além das tradicionais luzes e adentram possibilidades como a realidade aumentada, permitindo a interação dos convidados com ambientes virtuais e projeções e criando uma experiência imersiva.

Uma dessas inovações, que agora está em Belém, é a holografia, que traz artistas e objetos virtuais para o mundo real e faz com que a tecnologia se torne a verdadeira protagonista. A empresa Holomídia tem proporcionado essa experiência ao público na capital paraense. O CEO da empresa, publicitário Leonardo Soares Rodrigues, conheceu a inovação em 2019, quando fez uma viagem à Coréia do Sul, e resolveu trazer a tecnologia para a capital paraense.

“Em 2019, fui até a Coréia do Sul e conheci por lá o holograma. Achei fantástica a projeção das imagens e como elas eram usadas para impactar o público. Então, como eu já trabalhava na área de publicidade, que é minha formação, eu quis trazer essa tecnologia para Belém. Não foi fácil aprender a utilizar os hologramas que formam a imagem maior. Foram dias e dias conversando com o meu fornecedor que só fala em Mandarim. Mas, depois de muito trabalho, eu finalmente consegui aprender”, lembra.

A empresa de Leonardo foi fundada naquele mesmo ano, com o objetivo de atender o mercado publicitário e eventos de divulgação de mídia. Com a pandemia, no entanto, o negócio acabou ficando parado por alguns anos e só em 2023 retomou as atividades de maneira mais constante. O publicitário explica que a tecnologia é usada em qualquer tipo de evento e serve para levar ao público uma inovação no Pará. O holograma pode funcionar com tamanho de até 10 metros de altura.

Tecnologia

Algumas das tecnologias que a Holomídia oferece são equipamentos diferenciados e alta qualidade de imagens. “Não é só ter telão de LED, o holograma é o mais importante, tanto que acabo segurando para não ficar muito popular, quero que seja algo exclusivo, que tenha impacto, até porque o que o cliente quer é mostrar sua marca, que ela seja percebida. Se a gente colocar um holograma em um shopping ou evento, a empresa se diferencia muito de quem usa apenas o telão”, destaca Leonardo.

O holograma ainda não é muito popular em Belém, segundo o empresário. Embora outras empresas já tenham essa tecnologia, é a Holomídia que oferece a montagem - apenas ele e mais dois profissionais sabem trabalhar com a tecnologia, diz. Na opinião de Leonardo, o mercado de Belém ainda é “muito tímido” para aceitar esse tipo de tecnologia, que é mais comum em outros estados e países, mas ele acha que as empresas têm evoluído nesse sentido.

“Aos poucos vamos fazendo com que isso mude. E o diferencial é algo que chama a atenção de qualquer pessoa. Por isso eu acho que vai crescer. O mercado ainda é muito tímido, as pessoas de fora que gostam dessa audácia, o Pará não. Mas tudo começa com uma semente, e a gente está persistindo nisso por acreditar que faz diferença nos eventos”, pontua.

Imagem e iluminação

Quem também leva tecnologia aos eventos de Belém é o empresário André Neto, de 45 anos, que é gestor em tecnologia da informação (TI) e técnico de som, além de proprietário da Alô Show, empresa que presta serviço com telão de LED, sonorização e iluminação para eventos corporativos, sociais e em shows há uma década.

O “carro-chefe” do negócio, de acordo com Neto, é a realização de palestras, workshops e lançamentos de produtos em empresas do mercado. Já os efeitos especiais são mais usados em eventos sociais, como festas de 15 anos, formaturas e casamentos, de acordo com o desejo do cliente.

Há mais de um ano, o empresário adquiriu um produto que se tornou o diferencial da sua marca: o telão de LED. Ele começou com apenas um item, no tamanho e modelo “4x2 indoor”, ou seja, para áreas internas, e mais recentemente comprou um maior, de 6x3, que pode ser usado em ambientes externos, o chamado “outdoor”.

Para ingressar neste setor, que vem tendo um crescimento, os profissionais devem se capacitar, principalmente em cursos de iluminação e telão. “Hoje em dia, para a pessoa entrar no ramo de eventos, tem uma área muito grande, e existem cursos online que a gente não tinha, ficou muito mais prático. Se você tem dúvida sobre qualquer equipamento, seja de som, iluminação ou vídeo, encontra tudo online e pode pesquisar. Antigamente, era muito mais difícil. Tinha que viajar para fora para ter algum conhecimento”, comenta.

Segundo Neto, a tecnologia veio para ajudar com o uso da informática, softwares de iluminação e vídeos programáveis. “Ajuda muito. Ela está presente na parte de som, iluminação, vídeo, telão de LED, hoje em dia é tudo informatizado, sendo que quando comecei era tudo analógico, não tinha nada de informática como é hoje, que tudo é feito por programas de computador. São recursos bem tecnológicos que a gente usa hoje em dia”, afirma.

Na iluminação, é a mesma coisa: quase nada é usado com lâmpadas comuns, de acordo com o gestor de TI, mas tudo leva o LED, inclusive refletores. O empresário diz que essa tecnologia é, inclusive, mais econômica e prática. E é justamente essa popularização do uso tecnológico que tem tornado as experiências mais personalizadas e engajadoras, ao mesmo tempo em que maximizam a eficiência operacional. A tecnologia é, portanto, um parceiro indispensável no setor de eventos.