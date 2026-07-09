IA da Meta pode usar fotos do Instagram para criar deepfakes; saiba como impedir

A Meta lançou nesta semana o Muse Image, seu primeiro gerador de imagens baseado em inteligência artificial desenvolvido pela equipe de superinteligência da empresa. A nova ferramenta promete ampliar as possibilidades de criação de imagens, mas também acende um alerta sobre privacidade: fotos e publicações públicas do Instagram podem ser utilizadas por terceiros para gerar conteúdos criados por IA, incluindo os chamados deepfakes.

O recurso está sendo disponibilizado gradualmente e já pode ser acessado no Instagram, no WhatsApp, no site da Meta AI e, futuramente, também será integrado ao Facebook e ao Messenger.

O que é deepfake?

Deepfake é uma tecnologia que utiliza inteligência artificial para criar ou modificar imagens, vídeos e áudios de maneira altamente realista. Com ela, é possível, por exemplo, substituir o rosto de uma pessoa pelo de outra em um vídeo ou até alterar falas e expressões, simulando situações que nunca aconteceram.

Embora a tecnologia tenha aplicações legítimas, como na produção audiovisual e em conteúdos criativos, ela também pode ser usada para disseminar desinformação, golpes e conteúdos falsos.

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Como a Meta usa fotos públicas para gerar imagens com IA?

Segundo a Meta, o Muse Image pode utilizar conteúdos públicos compartilhados em suas plataformas para gerar novas imagens com inteligência artificial. A empresa afirma que os usuários mantêm o controle sobre esse uso e podem impedir que suas publicações sejam reutilizadas para esse fim por meio das configurações de privacidade.

Em nota, a companhia informou que é possível desativar essa autorização "a qualquer momento" por meio de uma configuração simples dentro do Instagram.

Como impedir que suas fotos do Instagram sejam usadas pela IA da Meta

Quem deseja evitar que fotos e vídeos públicos sejam reutilizados por ferramentas de inteligência artificial pode alterar a configuração diretamente no Instagram.

Siga o passo a passo:

Abra o seu perfil no Instagram.

Toque no menu (ícone de três linhas), no canto superior direito.

Acesse " Como outras pessoas podem interagir com você".

Entre em "Compartilhamento e reutilização".

Em "Permita que as pessoas reutilizem seu conteúdo no Instagram e com recursos de IA da Meta", desative as opções "Posts" e "Reels".

Com essa alteração, suas publicações públicas deixam de poder ser reutilizadas por outras pessoas nas ferramentas de criação por inteligência artificial da Meta.

Além das configurações do Instagram, a Meta disponibiliza um controle específico dentro do aplicativo Meta AI para definir quem poderá utilizar sua imagem em recursos de inteligência artificial.

Para configurar:

Abra as configurações da Meta AI;

Toque em "Sua imagem";

Envie uma selfie e outras fotos, caso solicitado;

Escolha quem poderá utilizar essas imagens: somente você; seguidores que eu aprovo; seguidores que eu também sigo; todos.

A configuração oferece uma camada extra de controle sobre a forma como a imagem do usuário poderá ser utilizada nas ferramentas de IA desenvolvidas pela empresa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)