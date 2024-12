IA, cibersegurança e sustentabilidade são as apostas para 2025

Empresas e especialistas já estão de olho nas tecnologias para 2025. Inteligência artificial, cibersegurança e sustentabilidade são apontadas como as grandes apostas para o próximo ano. Solano Rodrigues, diretor de estratégia corporativa, diz que inovações nessas áreas devem movimentar o mundo dos negócios e, até mesmo, criar novas oportunidades profissionais.

“Profissões que ainda nem existem começarão a surgir. Isso vai mudar a dinâmica de recrutamento e desenvolvimento profissional em diversas indústrias”, afirma Rodrigues. Além disso, segundo ele, a rapidez das inovações tecnológicas vai exigir que as empresas busquem novas habilidades e se adaptem rapidamente para não ficarem para trás.

Solano avalia que, nos últimos anos, as inteligências artificiais generativas ganharam espaço. “Estamos vendo tecnologias como a governança em IA se tornarem indispensáveis”, comenta, acrescentando que, em 2025, o combate à desinformação vai contar cada vez mais com ferramentas como blockchain e detecção de deepfakes.

Veja as principais apostas para 2025!

Evolução da IA

A inteligência artificial deve continuar evoluindo e a combinação das capacidades humanas com a tecnologia será o grande diferencial competitivo. “Ferramentas como a inteligência artificial simbiótica permitirão que humanos e máquinas trabalhem lado a lado, maximizando as habilidades humanas e criando soluções mais inovadoras”, explica Rodrigues.

Ele também menciona as interfaces cérebro-máquina. Essas tecnologias permitem que o cérebro humano se conecte diretamente a dispositivos, como computadores ou máquinas, eliminando a necessidade de teclados, mouses ou comandos físicos. A ideia, conforme explica Solano, é tornar a comunicação entre o humano e a máquina mais direta, rápida e eficiente.

Hiperautomação

A hiperautomação, que combina automação robótica de processos (RPA), inteligência artificial e automação de fluxos de trabalho, é outra tendência para 2025. “Essa é uma das tendências mais promissoras para 2025, pois oferece soluções que vão além da automação básica, trazendo agilidade e escalabilidade”, avalia Rodrigues.

Solano Rodrigues avalia o cenário para 2025 (Divulgação)

Na prática, essa tecnologia permite que sistemas e ferramentas trabalhem de forma integrada, reduzindo etapas manuais e otimizando processos em tempo real. Rodrigues acredita que essa integração tornará as empresas mais rápidas e conectadas, além de prepará-las para responder melhor às mudanças do mercado, proporcionando flexibilidade e eficiência e maior competitividade.

Sustentabilidade

Solano avalia que, com as questões climáticas cada vez mais urgentes, tecnologias que apoiam a transição para uma economia verde serão grandes apostas e devem cada vez mais ganhar espaço no mercado. Isso inclui desde soluções para monitoramento ambiental até sistemas que melhoram a eficiência energética e a gestão de recursos.

“Computação espacial e criptografia pós-quântica são exemplos de tecnologias que não só aumentam a segurança dos dados, mas também contribuem para a construção de sistemas mais eficientes e sustentáveis”, afirma Rodrigues, destacando que a sustentabilidade deixou de ser uma escolha opcional para se tornar uma necessidade estratégica para as empresas.

Indústria 5.0

Outra aposta para 2025 é a Indústria 5.0m que propõe uma nova etapa no uso da tecnologia, indo além da automação tradicional para unir eficiência tecnológica e criatividade humana. Rodrigues explica que essa fase busca soluções personalizadas e sustentáveis, com foco em melhorar a experiência humana e criar mais valor para as empresas.

O objetivo da Indústria 5.0 não é substituir as pessoas, mas usar a tecnologia para potencializar suas habilidades, observa Rodrigues. “Robôs polifuncionais, capazes de realizar diversas tarefas, e agentes autônomos, que tomam decisões de forma independente, vão complementar as capacidades humanas, criando uma força de trabalho mais dinâmica”, destaca.

Treinamentos

Apesar das grandes oportunidades, Rodrigues alerta que acompanhar o ritmo das mudanças será um grande desafio tanto para as pessoas quanto para as empresas. “As empresas precisam investir mais em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Não adianta ter a tecnologia se você não tem profissionais capacitados para usá-la”, enfatiza o executivo.

Solano recomenda que os profissionais se mantenham atualizados. Ele diz que as chances de sucesso aumentam à medida que, tanto os profissionais quanto as empresas, busquem conhecimentos e práticas nas áreas que mais crescerão, no caso, a inteligência artificial, a cibersegurança e a sustentabilidade. É preciso estar preparado para se adaptar e evoluir junto com as novas tecnologias", comenta.