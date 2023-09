'Flows': WhatsApp anuncia novo recurso de compras dentro do aplicativo; saiba como funciona

O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira (20) um novo recurso destinado a ampliar os serviços oferecidos às empresas, com mais funções nas conversas de negócios com os clientes. A nova funcionalidade, chamada de "Flows", foi apresentada durante um evento realizado em Mumbai, na Índia, que é um dos principais países de mercado do WhatsApp, assim como o Brasil.

O Flows possibilita o gerenciamento de uma variedade de serviços diretamente através do WhatsApp. Isso significa que os usuários poderão realizar tarefas como o check-in de voos, escolher assentos em aviões, agendar consultas médicas e fazer reservas em restaurantes, tudo isso sem sair do aplicativo.

Para viabilizar essa diversidade de interações, o WhatsApp introduzirá interfaces específicas que poderão ser ativadas pelas empresas. Vendedores e empresas terão acesso a blocos e ferramentas personalizadas, como caixa de texto, calendário, agendamento de compromissos, preenchimento de formulários e inscrição em eventos.

Flows no Brasil

De acordo com a Meta, empresa do WhatsApp, o Flows estará disponível para as empresas nos próximos meses. Atualmente, a funcionalidade está em fase de teste no Brasil com parceiros comerciais selecionados, incluindo instituições financeiras como Banco PAN e Itaú, além da Magazine Luiza. A expectativa é que em breve o recurso esteja acessível a todas as empresas que utilizam a plataforma WhatsApp Business (API).

Empresas verificadas

A Índia e o Brasil têm desempenhado um papel crucial no teste de novos recursos do WhatsApp, e o Flows não é exceção. O anúncio foi feito por Mark Zuckerberg, presidente da Meta, durante o Meta Conversations 2023, onde também foi revelado que o selo de verificação "Meta Verified" será expandido para negócios no Instagram, Facebook e WhatsApp, com testes programados para começar nos próximos meses.

Essa atualização do verificado será feita através de uma assinatura, que dará suporte extra e proteção contra roubo de dados e contas fakes.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)