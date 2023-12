Como fazer sorteio de amigo secreto online e facilitar a organização da brincadeira para o Natal

O amigo secreto é uma das dinâmicas mais adotadas nas festas de final de ano, em especial, o Natal, que ocorrerá daqui a três semanas, no próximo dia 25 de dezembro. Com as inovações tecnológicas cada vez mais atualizadas, alguns métodos foram criados para facilitar a distribuição dos participantes na brincadeira, além do sorteio dos nomes. Saiba como fazer o sorteio do amigo secreto de forma online, que ajuda a facilitar o processo de organização.

Como fazer sorteio de amigo secreto online

Sites e aplicativos foram criados especialmente para organizar a brincadeira do amigo secreto. Um dos mais utilizados da atualidade é o app Sorteio Amigo Secreto, disponível na App Store e no Google Play.

Para ter acesso, o usuário deve fazer o download do aplicativo e escolher a opção "Remoto". Em seguida, os nomes dos participantes devem ser adicionados. O resultado pode ser compartilhado via Whatsapp de forma individual para todos os participantes. Confira o passo a passo feito pelo portal Tecnoblog:

Acese a loja de apps

Abra a Play Store ou a App Store da Apple para baixar o aplicativo de sorteio de amigo oculto.

Baixe o aplicativo "Sorteio Amigo Secreto"

Baixe e abra o aplicativo “Sorteio Amigo Secreto” para configurar o sorteio e compartilhar com seus amigos pelo WhatsApp.

Clique em "Começar sorteio"

Com o aplicativo aberto, toque em “Começar sorteio” para fazer o amigo oculto virtual. Não é necessário fazer cadastro para continuar

Escolha a opção “Remoto” para tirar o amigo oculto online

Toque em “Remoto” caso queira compartilhar o resultado do sorteio de amigo secreto com seus amigos no WhatsApp

Coloque um título e adicione os participantes do amigo oculto

Defina um título para o sorteio e toque no botão “+” para adicionar os participantes do amigo secreto. É possível colocar o nome de cada participante

Toque em “Próxima etapa” para continuar

Toque no botão “Próxima etapa” para continuar e finalizar o sorteio

Selecione a opção “Sortear” para tirar o amigo oculto

Selecione o botão “Sortear” para tirar amigo secreto online. Você também pode definir restrições de sorteio para cada participante, caso tenha interesse

Compartilhe o resultado de cada participante no WhatsApp

Toque no botão ao lado do nome de cada participante para compartilhar o resultado do amigo secreto no WhatsApp. É necessário enviar o resultado para cada um dos participantes.

Por fim, basta tocar no link indicado na mensagem para ver quem você tirou no amigo oculto.

Outros sites e apps para sortear amigo secreto online

Existe uma série de sites para fazer o sorteio do amigo oculto de forma online. É possível compartilhar os resultados do sorteio pelo WhatsApp, Messenger, ou até mesmo enviar por e-mail para seus amigos, em apps como Papelzinho, Gifwe e SorteioGo, por exemplo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com