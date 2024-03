Celulares Xiaomi, Redmi e POCO têm falha grave em nova atualização; entenda e veja como resolver

A Xiaomi confirmou que a atualização mais recente da interface MIUI está causando uma grave falha em celulares, afetando tanto os dispositivos da própria marca quanto os de subsidiárias como Redmi e POCO. Os donos desses smartphones têm relatado nas redes sociais que seus aparelhos ficaram "inutilizáveis" após a instalação da atualização.

De acordo com relatos em fóruns online, como o Reddit, a atualização do System UI Plugin está levando os dispositivos a entrarem em um loop de inicialização, ligando e desligando repetidamente por conta própria, o que impossibilita seu uso pelos consumidores.

Ainda segundo as publicações de usuários no Reddit, a falha ocorreu porque a atualização estava originalmente destinada apenas aos usuários dos aparelhos com o sistema operacional HyperOS, desenvolvido pela Xiaomi e disponível apenas em modelos mais recentes da marca. No entanto, a atualização foi enviada por engano também para dispositivos com a MIUI, resultando em uma incompatibilidade no sistema.

Qual a recomendação para quem sofreu com a falha após a atualização nesses smartphones?

A recomendação atual é que os usuários de celulares Xiaomi, Redmi e POCO evitem atualizar o sistema operacional até que o erro seja corrigido. Aqueles que foram afetados pela falha são aconselhados a buscar suporte da empresa, que, no Brasil, só pode ser contatado por meio do site oficial da loja.

Os usuários afetados pelo bug relatam que o problema não pode ser resolvido sem entrar no modo de recuperação do dispositivo e reiniciá-lo nas configurações de fábrica. Isso implica na perda de todos os dados não salvos, incluindo arquivos, fotos e aplicativos. No entanto, essa orientação ainda não foi oficializada pela empresa e pode resultar na perda irreversível de dados.

O que diz a Xiaomi sobre o bug?

A página de suporte oficial da Xiaomi confirmou estar ciente do bug e está empenhada em desenvolver soluções para corrigi-lo.

A atualização contendo o erro já foi removida do canal de distribuição da empresa, alegando que apenas um "pequeno número" de clientes foi afetado.

