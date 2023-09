Canva fora do ar: plataforma online de design está fora do ar na manhã desta sexta-feira (01)

O Canva, a plataforma online de design gráfico, ficou cerca de uma hora e meia fora do ar nesta sexta-feira (10). A mensagem "500: erro no servidor" aparecia logo na página inicial do site, indicando que havia uma falha que impedia qualquer ação no aplicativo.

Nas redes sociais, usuários de diversas regiões do país (e até do exterior) relataram o mesmo erro, o que indica que se trata de um problema no servidor geral do programa.

No X, antigo Twitter, grande parte das reclamações são de pessoas que trabalham diretamente com as ferramentas do site, que possibilita a criação de artes gráficas, edição de vídeos, manipulação de imagens, entre outras ações, que facilitam e agilizam o processo desses projetos.

A plataforma mais usada por quem faz trabalhos gráficos

Segundo o Wikipedia, o Canva é uma plataforma de design gráfico que permite aos usuários criar gráficos de mídia social, apresentações, infográficos, pôsteres e outros conteúdos visuais. Está disponível online e em dispositivos móveis e integra milhões de imagens, fontes, modelos e ilustrações.

O site do Canva anunciou que mais de 100 milhões de pessoas usam o site todos os meses.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com