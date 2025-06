Cansado de ligações de telemarketing? Veja como bloquear de forma gratuita

Receber chamadas indesejadas, principalmente em momentos inoportunos, é uma realidade incômoda para muitos brasileiros. Essas ligações, geralmente feitas por empresas oferecendo produtos ou serviços, podem ser evitadas de forma legal e gratuita por meio da plataforma Não Me Perturbe, criada para proteger os consumidores do excesso de telemarketing.

A iniciativa, que conta com o apoio das principais operadoras de telecomunicações e instituições financeiras do país, permite que o cidadão cadastre seu número de telefone em uma lista nacional de bloqueio, impedindo que empresas autorizadas façam ligações com ofertas de serviços.

Como bloquear um número de telemarketing?

Acesse o site oficial: www.naomeperturbe.com.br; Faça login ou crie um novo cadastro; No painel principal, clique em “Novo Bloqueio”; Informe o número de telefone que deseja bloquear; Escolha as empresas das quais não deseja mais receber chamadas; Confirme a solicitação por meio de um código enviado via SMS.

Vale destacar que o bloqueio afeta apenas ligações realizadas por empresas de telemarketing cadastradas na plataforma. Chamadas comuns de amigos, familiares ou outros contatos pessoais não são impactadas.

Prazos e funcionamento

Após a finalização do processo, o bloqueio passa a valer em até 30 dias corridos. Caso o consumidor continue recebendo ligações de empresas participantes após esse período, ele pode registrar uma reclamação diretamente na plataforma. Um formulário específico está disponível para esse fim, e o retorno é garantido em até cinco dias úteis.

Caso o usuário possua mais de um número telefônico, o procedimento pode ser repetido quantas vezes forem necessárias.

Quem são os alvos do bloqueio?

A plataforma foi desenvolvida para impedir chamadas com ofertas relacionadas aos seguintes serviços:

Telefonia fixa e móvel;

Internet banda larga;

TV por assinatura;

Empréstimo consignado;

Cartão de crédito consignado.

Todas essas categorias se aplicam apenas às operadoras de telecomunicações e instituições financeiras que aderiram formalmente ao programa.