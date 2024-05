Belém 2124: veja como seria a capital paraense daqui a 100 anos, segundo a IA do Google

Menos de uma semana após seu lançamento no Brasil para celulares Android, o Google Gemini, inteligência artificial (IA) gratuita do Google, tem uma nova ferramenta capaz de criar imagens. Pensando nisso, o OLiberal resolveu desafiar a IA a "imaginar" como Belém seria daqui a 100 anos, no ano de 2124. O resultado é, no mínimo, curioso por mostrar uma visão futurista da capital paraense.

As imagens geradas pelo Gemini apresentam uma Belém transformada em uma metrópole mais sustentável, onde a natureza e a tecnologia se destacam. Os rios ainda aparecem ao redor da cidade, agora com prédios azulados, cromados e modernos.

A inteligência artificial também reimaginou o mercado do Ver-o-Peso em uma versão futurista. Já o estádio do Mangueirão surge em uma forma completamente renovada.

Confira como seria Belém em 2124 de acordo com a IA

O que diz a IA?

Ao ser questionada sobre as características da Belém de 2124, a IA revela que a cidade será dominada por uma "vegetação abundante", combatendo a poluição e regulando o clima. O transporte público convencional dará lugar a opções mais sustentáveis e eficientes, como carros voadores, cápsulas hyperloop e bicicletas movidas a energia solar.

O Gemini apontou que fontes renováveis como a energia solar, eólica e marítima serão as principais fontes energéticas da cidade. A inteligência artificial e novas tecnologias estarão presentes em diversos aspectos da vida urbana, desde o gerenciamento de tráfego até a coleta de lixo.

Como criar imagens na IA do Google?

Acesse o Gemini:

Abra o site gemini.google.com em um navegador da web ou aplicativo móvel. Entre com sua conta do Google.

Crie o prompt:

No campo de bate-papo, digite um comando em inglês descrevendo a imagem que você deseja criar. Seja o mais específico possível, incluindo detalhes como cores, estilo, objetos e cenário. Utilize prompts que iniciem com "a photorealistic image of a" para obter um resultado mais realista.

Gere a imagem:

Pressione Enter ou clique no botão de enviar para enviar o prompt. O Gemini processará sua solicitação e gerará imagens com base em sua descrição.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)