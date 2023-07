Anatel libera ativação do 5G em Altamira e Salinópolis; veja lista com todos os municípios

Mais dois municípios paraenses terão acesso à tecnologia do 5G a partir de 31 de julho, após a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidir liberar a quinta geração de internet móvel em mais 102 cidades do país. No Pará, terão acesso Altamira e Salinópolis. Com isso, as operadoras de telefonia já podem solicitar a ativação do sinal nessas áreas.

A partir dessa decisão, o número total de municípios que passarão a ter o 5G disponível chega a 1.712, alcançando 145 milhões de brasileiros, ou 69,3% da população nacional, segundo a Anatel.

A liberação da faixa, no entanto, não significa implantação imediata da tecnologia, lembra a agência. "A instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora", disse, em nota.

Veja quais são os outros 100 municípios aptos a receber 5G em 31/7

Alagoinhas (BA)

Camocim (CE)

Canindé (CE)

Alegre (ES)

Aracruz (ES)

Ibiraçu (ES)

Itapemirim (ES)

João Neiva (ES)

Marataízes (ES)

São Bento (MA)

São Vicente Ferrer (MA)

Alpinópolis (MG)

Antônio Carlos (MG)

Barbacena (MG)

Bicas (MG)

Cachoeira de Minas (MG)

Cascalho Rico (MG)

Catas Altas da Noruega (MG)

Conceição dos Ouros (MG)

Diamantina (MG)

Goianá (MG)

Guarda-Mor (MG)

Ibertioga (MG)

Itaverava (MG)

Paracatu (MG)

Pouso Alegre (MG)

Santa Rita de Ibitipoca (MG)

Santana dos Montes (MG)

São José da Barra (CE)

Tiradentes (CE)

Vargem Bonita (MG)

Varginha (MG)

Vazante (MG)

Água Clara (MS)

Brasilândia (MS)

Jateí (MS)

Juti (MS)

Paraíso das Águas (MS)

Ribas do Rio Pardo (MS)

Sonora (MS)

Diamantino (MT)

Itiquira (MT)

Nortelândia (MT)

Sinop (MT)

Barra de Santana (PB)

Ingá (PB)

Itabaiana (PB)

Itatuba (PB)

Mogeiro (PB)

Pilar (PB)

Arcoverde (PE)

Serra Talhada (PE)

Antonina (PR)

Guaraqueçaba (PR)

Paranaguá (PR)

Pato Branco (PR)

Toledo (PR)

Cambuci (RJ)

Macuco (RJ)

São Francisco de Itabapoana (RJ)

São José de Ubá (RJ)

Canguaretama (RN)

Espírito Santo (RN)

Jundiá (RN)

Passagem (RN)

São Pedro (RN)

Arroio do Meio (RS)

Bom Retiro do Sul (RS)

Capão da Canoa (RS)

Colinas (RS)

Cruzeiro do Sul (RS)

Doutor Ricardo (RS)

Encantado (RS)

Estrela (RS)

Fazenda Vilanova (RS)

Imbé (RS)

Imigrante (RS)

Muçum (RS)

Osório (RS)

Roca Sales (RS)

Teutônia (RS)

Torres (RS)

Tramandaí (RS)

Vespasiano Corrêa (RS)

Westfália (RS)

Araranguá (SC)

Braço do Norte (SC)

Capivari de Baixo (SC)

Gravatal (SC)

Imaruí (SC)

Imbituba (SC)

Ipira (SC)

Jaguaruna (SC)

Laguna (SC)

Pescaria Brava (SC)

Piratuba (SC)

Sombrio (SC)

Tubarão (SC)

Barretos (SP)

Pequizeiro (TO)

Até 2029, o 5G deve chegar a todas as cidades do país, quando as operadoras devem instalar as antenas nas cidades de até 30 mil habitantes.