1º cientista brasileiro será enviado ao espaço em 2024; conheça Alysson Muotri

No mês de novembro de 2024, o primeiro cientista brasileiro será enviado ao espaço. Alysson Muotri, um renomado cientista na área de transtornos neurológicos e professor da faculdade de medicina da Universidade da Califórnia em San Diego (EUA), viajará para a Estação Espacial Internacional (ISS) para de conduzir uma pesquisa sobre como proteger o cérebro dos astronautas dos efeitos da microgravidade.

Essa missão espacial tem como foco realizar experimentos que podem contribuir para a colonização de outros planetas. "Antes eu estava limitado a uma plataforma robótica. Ter um cientista fazendo experimentos em microgravidade é um privilégio. Inicialmente o foco é o cérebro humano, mas próximas missões devem abranger outras áreas da medicina e engenharia", disse Alysson.

O cientista possui uma parceria com a NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, para enviar "mini cérebros" para o espaço. Ele descobriu que, fora da órbita terrestre, as células cerebrais chegam a envelhecer cerca de 10 anos em apenas um mês.

O cientista brasileiro é reconhecido internacionalmente por suas contribuições no campo científico, especialmente em relação ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Foi esse reconhecimento que levou Alysson a ser selecionado para sua primeira viagem ao espaço. Após ter descoberto os danos causados pela microgravidade no cérebro dos astronautas, ele agora será desafiado a encontrar novas formas de combater esses efeitos que prejudicam os profissionais.

A preparação para a viagem e os detalhes do projeto são mantidos em sigilo. No entanto. Alysson adiantou que abrirá uma seleção para levar pesquisas de outros cientistas brasileiros para a Estação Espacial Internacional (ISS). O projeto será financiado pela Universidade da Califórnia, conforme informado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em uma reunião realizada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra Luciana Santos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)