Sisu 2023: Convocação dos candidatos da lista de espera começa nesta segunda-feira (13)

A convocação dos candidatos da lista de espera do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) começa hoje, segunda-feira (13). Os estudantes podem conferir se o nome consta na lista de espera através do site do sistema.

A lista do 1° semestre do sistema integra os estudantes que não foram selecionados regularmente e optaram por aguardar uma vaga, indicando a 1° ou 2° opção de curso escolhida. Confira como acompanhar:

VEJA MAIS

Como faço para acompanhar a lista de espera?

Para conferir o nome consta na lista de espera, basta acessar o site do governo, fazer o login com senha e conferir seu nome. Acesse o site por este link.

Enquanto a matrícula, a convocação dos candidatos na lista de espera será realizada pela própria instituição de ensino.

O que é o Sisu?

Criado pelo Ministério da Educação (MEC), o programa Sisu (Sistema de Seleção Unificada) utiliza as melhores notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para ofertar vagas em Universidades Públicas. Os candidatos podem escolher até duas opções de curso durante a inscrição e acompanhar a seleção através do site.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)