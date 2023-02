Signo 22/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (22/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Você está com uma grande dose de energia, ariano. O dia promete ser agitado e oferece a chance de você deixar a sua marca pessoal nas coisas que faz. Então, coloque empenho em suas atividades.

Touro (21/04 - 20/05)

Você está se sentindo sensível, taurino. Aproveite para prestar atenção no que está ao seu redor, cuidando da sua saúde de forma ampla.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Fique em contato com as pessoas, mas seja paciente, geminiano. É importante tomar cuidado para não acabar se confundindo no trato com os outros.

Câncer (21/06 - 22/07)

É hora de se planejar, canceriano. Tome as rédeas da sua vida e procure agir com consciência para exercer suas vontades.

Leão (23/07 - 22/08)

Esteja aberto a novas visões e opiniões, leonino. Use a sua intuição para seguir em frente, mas sem ser inflexível.

Virgem (23/08 - 22/09)

O dia ajuda a resolver as coisas rapidamente, virginiano. No entanto, evite tomar decisões radicais sem avaliar bem a situação.

Libra (23/09 - 22/10)

Equilibre suas necessidades com as dos outros, libriano. É importante estar aberto ao diálogo para alcançar um acordo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Organize sua rotina, escorpiano. Você pode ter um dia bastante produtivo se conseguir manter o foco nas tarefas importantes.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Use sua criatividade e poder de persuasão para alcançar seus objetivos, sagitariano. Mas evite ser ansioso demais.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O dia pode começar devagar, mas é preciso sair da zona de conforto, capricorniano. Resolva o que precisa ser feito e não se isole.

Aquário (21/01 - 19/02)

Esteja atento às suas palavras, aquariano. Sua mente pode estar agitada, então analise bem o que deve ser dito ou não.

Peixes (20/02 - 20/03)

Você está cheio de vontade de agir, pisciano. No entanto, é importante valorizar o seu tempo e seus recursos, concentrando-se nas tarefas importantes.