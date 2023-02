Signo 21/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta terça-feira

O horóscopo do dia desta terça-feira (21/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A influência da Lua e Netuno na área de crise pode afetar sua capacidade de lidar com problemas, especialmente em relação à tensão com Marte no circuito comunicativo. É importante evitar dramatizar e tentar compreender os desafios com mais profundidade, buscando soluções concretas.

Touro (21/04 - 20/05)

Mantenha-se protegido das pressões sociais, já que Marte pode trazer demandas que prejudiquem sua saúde e finanças. A proximidade da Lua e Netuno tende a aumentar sua sensibilidade em relação ao ambiente ao seu redor, despertando sua empatia.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Evite criar expectativas irreais e impulsividade, como sugerido pela tensão de Marte. A conexão entre Lua e Netuno pode aumentar sua intuição, ajudando-o a encontrar oportunidades profissionais alinhadas aos seus ideais.

Câncer (21/06 - 22/07)

Lide com os contratempos com paciência, guiado por seus valores existenciais. A tensão entre Marte e Lua-Netuno pode trazer frustrações, por isso, é importante manter as expectativas realistas.

Leão (23/07 - 22/08)

Encontre um equilíbrio entre suas necessidades individuais e coletivas para evitar problemas mais sérios. A conjunção de Lua-Netuno pode levar a experiências íntimas e sensuais, conectando-o aos seus afetos.

Virgem (23/08 - 22/09)

Defenda seus valores e interesses sem comprometer a ética nas parcerias. Lua e Netuno juntos na área dos relacionamentos podem despertar sua solidariedade, mas isso pode ser difícil em ambientes competitivos.

Libra (23/09 - 22/10)

Não deixe que os contratempos se tornem dilemas existenciais, como sugerido pela tensão de Marte. A conexão entre Lua e Netuno pode elevar a qualidade de suas ações cotidianas, permitindo que processos sensíveis e intuitivos guiem suas escolhas.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Pratique a empatia para entender as necessidades dos outros, mas evite se deixar levar pelos dramas alheios, como alertado pela tensão de Marte. A conjunção de Lua-Netuno pode trazer um aumento no prazer pessoal.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Não abra mão dos seus interesses, mesmo com a influência de Lua e Netuno na área familiar, que tende a trazer sentimentos de proteção emocional. A tensão com Marte pode dificultar a conciliação de ritmos com seus pares.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Mantenha o equilíbrio entre subjetividade e objetividade para cumprir seus deveres dentro do prazo, como alertado pela tensão de Marte. A conjunção de Lua-Netuno pode trazer intuição e criatividade para suas ações.

Aquário (21/01 - 19/02)

Marte traz um alerta para você prestar atenção aos seus gastos financeiros. A boa notícia é que a área material está em destaque graças ao encontro da Lua com Netuno, o que ressalta suas habilidades na gestão de recursos e traz flexibilidade para lidar com as finanças.

Peixes (20/02 - 20/03)

Fique atento para evitar que conflitos familiares abalem seu bem-estar. Com a Lua e Netuno em seu signo, sua sensibilidade pode ficar mais aflorada e os acontecimentos podem ter um impacto emocional maior. Isso pode fortalecer ou fragilizar seu emocional. Procure cuidar de si e se fortalecer emocionalmente para enfrentar os desafios que surgirem.