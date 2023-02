Signo 20/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta segunda-feira

O horóscopo do dia desta segunda-feira (20/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Para os arianos, a semana traz a necessidade de agir de forma cautelosa e trabalhar muito para alcançar o sucesso. No entanto, a oportunidade de prosperar surgirá e é importante acreditar nisso!

Touro (21/04 - 20/05)

Para os taurinos, o clima será leve e divertido! A sorte estará ao seu lado e há a chance de ganhar algo em um sorteio.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Os geminianos que estão pensando em mudar de carreira ou área profissional terão uma boa oportunidade agora. No entanto, é importante pensar cuidadosamente antes de tomar uma decisão tão importante.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cancerianos devem estar atentos às finanças, evitando prejuízos. No amor, a fase será favorável.

Leão (23/07 - 22/08)

A semana começa complicada para os leoninos, que terão que ter muita habilidade para evitar conflitos no trabalho e na vida pessoal.

Virgem (23/08 - 22/09)

Os virginianos precisarão ser cautelosos nesta semana, mas há chances de uma proposta se firmar se souberem jogar suas cartas e deixarem claro seus objetivos.

Libra (23/09 - 22/10)

Assuntos domésticos estarão em evidência para os librianos. Se trabalham com produtos para casa ou home office, há chances de se destacarem.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Os escorpianos começam a semana com muita energia para trabalhar, mas precisam se concentrar para obter sucesso.

Sagitário (22/11 - 21/12)

É um bom momento para os sagitarianos investirem na família ou no sonho da casa própria. No entanto, é importante evitar acreditar em tudo o que se ouve, pois pode levar à decepção. No amor, a fase é favorável.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Os capricornianos podem se sentir melhores após se desfazerem de coisas que não utilizam mais. Eles terão mais disposição para a vida social e podem esperar novidades no romance.

Aquário (21/01 - 19/02)

Os aquarianos podem enfrentar desavenças com pessoas próximas nesta semana, mas a lua fortalece sua intuição e seu lado sexy.

Peixes (20/02 - 20/03)

Os piscianos terão o trabalho em evidência nesta semana e podem lidar com pessoas invejosas. No entanto, o astral é favorável para afastar a solidão.