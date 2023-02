Signo 19/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para este domingo

O horóscopo do dia deste domingo (19/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A fase requer muita paciência para reconhecer e lidar com seus sentimentos, mas a influência de Escorpião pode fazer com que você fique na defensiva. É importante que você tente ser mais aberto e espontâneo em seus relacionamentos para que eles prosperem.

Touro (21/04 - 20/05)

A influência de Mercúrio em Aquário ajudará você a pensar de maneira mais prática e a alcançar novos objetivos no trabalho. No entanto, é crucial que você dê a devida atenção aos seus sentimentos para que possa organizar sua vida profissional de forma equilibrada.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A Lua pode deixar os geminianos um pouco mal-humoradas. Você pode se sentir irritada com a vontade de recomeçar, ao mesmo tempo, em que sente culpa pelo que precisa ser deixado para trás.

Câncer (21/06 - 22/07)

O encontro entre Vênus e Netuno irá convidá-la a ver o que há de especial em cada relacionamento que você tem atualmente. Perceba que todas as pessoas que cruzam seu caminho podem ensinar algo valioso.

Leão (23/07 - 22/08)

Com o Sol se aproximando de Peixes, sua mente pode desacelerar e seus sentimentos podem afetar sua razão. Será preciso realinhar suas metas e se concentrar no que realmente importa.

Virgem (23/08 - 22/09)

Os problemas cotidianos podem estar impedindo você de identificar as verdadeiras raízes de seus incômodos. Tente desacelerar, preste mais atenção às suas necessidades emocionais e físicas e não se deixe levar pelo estresse.

Libra (23/09 - 22/10)

Aproveite este momento astrológico para identificar quais ideias estão causando sua angústia e, assim, descobrir por onde começar a mudança. Não tenha medo de ouvir sua voz interior.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A Lua em seu signo desencadeará um processo profundo de renovação, o que pode deixá-lo mais vulnerável. As coisas podem parecer mais instáveis, mas é importante acolher as mudanças para que elas não a afetem negativamente.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Reconheça tudo o que foi bom em seus relacionamentos, o que ainda é positivo e o que você está carregando como "bagagem extra". Esses pesos podem estar impedindo que você inicie uma nova fase em sua vida.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A semana pode trazer à tona alguns traços mais desafiadores de sua personalidade, como sua exigência, obstinação e reatividade. Lembre-se de que você é muito mais do que isso.

Aquário (21/01 - 19/02)

A Lua o convida a reconhecer todas as suas partes, mesmo as mais íntimas e adormecidas. É importante se conhecer em profundidade para se tornar sua melhor versão.

Peixes (20/02 - 20/03)

Neste momento, você está embarcando em um novo capítulo da sua vida e é importante que mantenha a perseverança e não desista facilmente. Evite a indecisão e mantenha o foco em seus objetivos.