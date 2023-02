Signo 18/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para este sábado

O horóscopo do dia deste sábado (18/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Fique atento aos excessos, ariano. Durante o feriado de carnaval, é importante cuidar da saúde e aproveitar para explorar a espiritualidade.

Touro (21/04 - 20/05)

As amizades e sua vida social estão em destaque, taurino. Mas lembre-se de ter cuidado para não se expor demais.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Este é o momento de aprender e ouvir outras pessoas, geminiano. Esteja aberto a novas ideias e pessoas.

Câncer (21/06 - 22/07)

Você está mais introspectivo e perceptivo, canceriano. Aproveite esse momento para refletir sobre as pessoas que são importantes na sua vida.

Leão (23/07 - 22/08)

Os relacionamentos estão em destaque, leonino. Use esse momento para criar alianças produtivas e benéficas.

Virgem (23/08 - 22/09)

É hora de cercar-se de pessoas importantes, virginiano. O céu pede mais equilíbrio e diálogo no tratamento com as pessoas.

Libra (23/09 - 22/10)

Mesmo se optar por se divertir, é importante cuidar da saúde, libriano. Você está sensível e pode aproveitar para cuidar melhor de si mesmo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Sua criatividade está em alta, assim como suas habilidades de sedução, escorpiano. Mas tenha cuidado com ilusões e exageros.

Sagitário (22/11 - 21/12)

O feriado prolongado será agitado, sagitariano. Aproveite para se aproximar de pessoas queridas, mas lembre-se de ser cuidadoso com as palavras.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Este é o momento de se aventurar e conhecer novos lugares, capricorniano. No entanto, fique atento para não se deixar levar pela ansiedade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Preste mais atenção em como está usando seus recursos, aquariano. Evite gastar em excesso e seja mais assertivo em suas ações.

Peixes (20/02 - 20/03)

O Sol ingressou no seu signo, pisciano. Use esse momento para refletir sobre essa mudança de ciclo e o que você deseja para o futuro, recebendo as bênçãos do astro-rei.