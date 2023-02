Signo 15/02: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta quarta-feira

O horóscopo do dia desta quarta-feira (15/02) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Mantenha a mente aberta para aprender e escutar a sabedoria dos mais velhos.

Touro (21/04 - 20/05)

Este é um momento de maior profundidade e comprometimento, mas é importante compartilhar seus sentimentos apenas com pessoas próximas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Pratique a justiça e o equilíbrio nas suas relações, e esteja aberto a novas ideias e diálogos.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cuide para não se deixar levar pela ansiedade e mantenha o bom humor nas interações cotidianas.

Leão (23/07 - 22/08)

Busque soluções inovadoras para velhos problemas, sem deixar a prepotência tomar conta. Deixe sua personalidade única brilhar.

Virgem (23/08 - 22/09)

Dedique-se mais às questões familiares e às pessoas próximas, e preste atenção à sua intimidade.

Libra (23/09 - 22/10)

É hora de expressar seus sentimentos e desejos, mas seja objetivo para evitar parecer carente.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Concentre-se no que realmente importa e dedique mais atenção ao que é fundamental.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Cuide de si mesmo e ouça sua intuição. Dê atenção ao seu corpo e às suas necessidades emocionais.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

O momento é favorável para clareza de ideias, mas é essencial cuidar da sua estabilidade emocional, descansando corpo e mente.

Aquário (21/01 - 19/02)

Seja realista e mantenha o foco nos seus projetos, percebendo a consistência das coisas ao seu redor.

Peixes (20/02 - 20/03)

Esteja atento às oportunidades de crescimento na sua carreira, usando sua habilidade e carisma com sabedoria.