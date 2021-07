Pará tem caso suspeito de variante Delta, da covid-19, alerta Sespa

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou à redação integrada de O Liberal, na manhã desta sexta-feira (30), que há um caso suspeito da variante Delta no Pará. Uma amostra já foi analisada pelo Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen/Pa) "e será encaminhada ao laboratório de referência para sequenciamento genético", o que deve determinar se trata-se da nova cepa - uma das mais agressivas da covid-19 - ou não.

Vice-presidente da Sociedade Paraense de Infectologia (SPI) e docente da Universidade Federal do Pará (UFPA), a infectologista Helena Brígido compartilhou um alerta sobre um caso, por meio do Facebook, atribuído ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), da Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa). O documento também começou a ser compartilhado massivamente nas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas.

Segundo a publicação, o paciente sob observação está internado na Unidade de Tratamento Intenso (UTI) de um hospital particular da capital paraense. Ele reside nos Estados Unidos, e apresentou sintomas de dor de garganta e tosse logo após desembarcar em Belém, na última quinta-feira (22).

O quadro evoluiu rapidamente e ele precisou de internação hospitalar. Ainda conforme o documento, a esposa do paciente "também apresentou sintomas como febre, cefaleia, vômito e mialgia e foi orientada pela equipe a ficar em isolamento".

Uma amostra foi analisada pelo Lacen/Pa e o resultado foi positivo para SARS-COV-2, ou seja, o paciente está infectado com covid-19. A partir disso, ainda segundo a notificação, foi solicitado o envio da amostra para o sequenciamento genético.