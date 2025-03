Site oferece 90 mil vagas para quem quiser iniciar a carreira de desenvolvedor profissional

Com o objetivo de possibilitar o ensino às pessoas que querem aprender a programar do zero ou mesmo àqueles que estão em transição de carreira, a Alura, ecossistema de educação em tecnologia, promoverá a quarta edição da “Imersão Dev”. O curso é totalmente gratuito e as aulas online acontecerão no período de 31 de março a 4 de abril, por meio da própria plataforma da Alura.

Com essa oportunidade, os participantes poderão aprender a desenvolver habilidades essenciais em lógica de programação, JavaScript e interatividade, podendo assim, criar programas baseados em jogos virtuais. Além disso, a experiência ainda propõe que os alunos sejam incluídos em uma comunidade exclusiva para ter acesso a grupos de estudos e conexões com outros profissionais.

Outro elemento diferente da plataforma é que os estudantes também poderão ter acesso à inteligência artificial (IA) da Alura, a Luri, que costuma auxiliar nos estudos e responder dúvidas em tempo real. Entre os instrutores renomados do curso, estão: Paulo Silveira, CVO do ecossistema Alura, FIAP e PM3; Fernanda Degolin, Dev na Globo; e André David, Coordenador da FIAP Studio.

“A imersão Dev é para aqueles que querem dar os primeiros passos na área de tecnologia e aprender novas habilidades se conectando com outros profissionais. Cada projeto leva o aluno a um novo nível de conhecimento, de forma dinâmica e totalmente prática. Pode ser o passaporte para entrar no mercado e desenvolver o primeiro projeto para a construção de um portfólio”, explica o instrutor Paulo Silveira.

VEJA MAIS

Quais conhecimentos o curso abordará?

Fundamentos e configuração do ambiente em JavaScript

Criação de um programa, na prática, simulando um conversor de dinheiro e fazendo o uso de estruturas de decisão

Aprendizado com arrays, loops e manipulação de dados

Captura de dados do usuário e manipulação do DOM, permitindo que jogos simples respondam às interações em tempo real

Finalização e publicação de programas.

Serviço:

Imersão Dev

Inscrições: até o dia 30 de março

Data das aulas: de 31 de março a 4 de abril

Clique aqui para realizar a inscrição

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)