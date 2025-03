Aplicativo criado por especialistas auxilia na recuperação de pessoas que sofreram AVC

Com o objetivo de ajudar na reabilitação de pessoas que sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC), pesquisadores brasileiros criaram um aplicativo para celular que permite atuar na recuperação de um problema chamado Hemiparesia, uma das sequelas mais graves do AVC proveniente de lesões no cérebro. O programa funciona com base em um sensor (acelerômetro) que possibilita detectar a inclinação do próprio aparelho eletrônico preso à roupa do indivíduo.

O intuito do aplicativo é disponibilizar, de forma gratuita, um mecanismo que ajude essas pessoas e que alavanque novos estudos com base nos dados gerados sobre a Hemiparesia. Desse modo, é possível identificar a postura e, poder avisar assim, como o usuário pode melhorar o alinhamento corporal, sendo que esse aviso pode ser escolhido para ser emitido por comando de voz, imagem ou vibração.

Durante o processo de criação do app, os testes foram conduzidos em um centro de reabilitação, onde os pesquisadores puderam entrevistar diversos pacientes, além de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para poder compreender as maiores necessidades do tratamento. Nessa perspectiva, o programa foi criado em três momentos: no primeiro, foi pensado em um app vestível, no segundo, foi realizado o desenvolvimento do software e, no terceiro, foi gerada uma tecnologia acessível.

A pesquisa para o surgimento do aplicativo foi realizada por meio de dois projetos apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e contou com diversos colaboradores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP/USP). Como resultados, o projeto uniu duas áreas de conhecimento distintas, a de computação e a de saúde, que permitiu gerar autonomia e diferenciar o aplicativo, já que não existe nenhum outro parecido na clínica que auxilie no tratamento e na reabilitação dos pacientes com AVC.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)