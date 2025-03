Google lança programa de aceleração de startups voltado para a preservação do meio ambiente

Com o propósito direcionado ao desenvolvimento de soluções de Inteligência Artificial para a proteção e restauração da biodiversidade em países da América do Norte e da América Latina, o Google está com as inscrições abertas para o “Google for Startups Accelerator: AI for Nature”, um programa de aceleração que tem como objetivo apoiar startups com o mesmo pensamento. Nesse sentido, o programa começará em maio de 2025 e as startups que forem selecionadas contarão com mentorias especializadas e acesso às diversas tecnologias do Google.

“Diante da situação alarmante e do crescente impacto das mudanças climáticas, o investimento em novas soluções usando a IA é essencial. O papel da tecnologia é agir como uma ferramenta poderosa para analisar um grande volume de dados, coletar informações e nos auxiliar a tomar decisões para proteger e restaurar a natureza”, reforça Henry Couto, gerente de programas do Google for Startups.

Ao todo, o programa de aceleração terá a duração de dez semanas e contará com diversas novidades em seu planejamento, como: treinamentos e convites exclusivos para bootcamps técnicos organizados pela empresa, programação de aprendizado completa com workshops, sessões e palestras ministradas em inglês, além de créditos do Google Cloud e suporte para a estratégia da empresa e do produto.

Com todo o acompanhamento e suporte oferecido, os participantes poderão ter a oportunidade de expandir suas redes de contato durante o programa e em eventos como o Demo Day, que reunirá os participantes ao final da aceleração. Ao concluir o programa, as startups vão passar a integrar uma rede global de ex-alunos. Para mais informações, visite o site do Google for Startups ou acesse o blog do Google

Requisitos para participar:

Tenha um produto ou serviço que esteja ativo no mercado Ele tem que estar gerando interesse e aceitação por parte de usuários ou clientes A startup também tem que estar em um estágio de Seed para Série A, desenvolvendo um produto ou serviço escalável baseado em tecnologia, com foco em aprendizado de máquina e IA para medição, monitoramento, proteção e/ou restauração da natureza E por fim, ter uma equipe técnica é essencial para a candidatura.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)