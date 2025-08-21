Capa Jornal Amazônia
Você treina 'fofo' na academia? Confira 5 sinais que podem indicar que sim

Descubra o que é "treinar fofo", quais os sinais de que você pode estar fazendo isso sem perceber e como ajustar seu treino para melhores resultados

Gabrielle Borges
fonte

Descubra quais os sinais de que você pode estar treinando fofo e como driblar isso para melhores resultados (Freepik)

Expressão bastante comum entre os frequentadores de academia e do mundo fitness, o termo "treinar fofo" é, praticamente, sinônimo de "terror" para quem objetiva ter bons resultados e um corpo com shape "ideal". Mas o que exatamente isso significa?

"Treinar fofo" é uma forma bem-humorada, e um pouco crítica, de se referir a quem vai à academia, mas não treina com intensidade suficiente para gerar resultados significativos. Em outras palavras, é aquela pessoa que faz os exercícios de maneira 'confortável'.

Esse tipo de treino pode até parecer saudável à primeira vista, mas com o tempo, a falta de estímulo adequado impede avanços como ganho de massa muscular, perda de gordura ou melhora do condicionamento físico.

Treinar fofo faz mal? Depende do seu objetivo

De acordo com profissionais do ramo da Educação Física, o treino leve não é necessariamente errado, especialmente para iniciantes, idosos, pessoas em reabilitação ou com limitações físicas. Mas se o seu objetivo é hipertrofia muscular, emagrecimento ou melhora da performance, um treino "fofinho" provavelmente não será suficiente.

5 sinais de que você pode estar "treinando fofo" sem perceber

Você termina o treino sem suar nem um pouco

  • Se você sai da academia com a mesma disposição (e aparência) de quando entrou, é um sinal de que o treino não foi intenso o suficiente.

Nunca sente fadiga muscular após os exercícios

  • Sentir os músculos "queimando" ou cansados após uma série é normal e até esperado em treinos eficazes. A ausência disso pode indicar baixa intensidade.

Evita aumentar carga, repetições ou intensidade

  • Ficar sempre com os mesmos pesos e repetições por semanas, sem progredir, é uma característica comum de quem treina fofo.

Fica mais tempo no celular do que executando os exercícios

Usar o celular durante os intervalos é normal, mas quando ele atrapalha o rendimento, pode ser um problema.

Você não tem uma rotina de treino estruturada

Treinar sem planejamento, pulando exercícios ou decidindo tudo na hora, costuma levar a treinos menos eficientes e com baixo estímulo.|

Como deixar de treinar fofo e evoluir na academia

Se você se identificou com os sinais acima,  é possível virar o jogo com algumas mudanças simples:

  • Conte com a orientação de um educador físico
  • Aumente gradualmente a carga dos exercícios
  • Diminua os intervalos entre as séries
  • Use técnicas de intensidade, como drop set ou rest-pause
  • Estabeleça metas e acompanhe sua evolução

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

