Vídeo: Homem arranca seringa das mãos de enfermeira e aplica vacina sozinho

Um vídeo circula nas redes sociais onde mostra um homem arrancando uma seringa das mãos de enfermeira e aplicando a vacina, sozinho, em seu braço. O caso aconteceu na cidade de Eusébio, no Ceará. A prefeitura do município disse que lamenta o caso e orientou sua equipe médica a ficar mais atenta para evitar situações semelhantes. As informações são do UOL.

O homem, que aparece na gravação, não teve a identidade revelada. Nas imagens, é possível ver que há duas enfermeiras. Ele arranca a seringa de uma das profissionais, aplica em si mesmo e vai embora. Visivelmente surpresa, a enfermeira ainda diz: "Não, não", mas não consegue evitar a aplicação.

Por meio de nota, a prefeitura de Eusébio disse ter o registro da pessoa do vídeo, que ficou na ficha preenchida na triagem. Eles consideram o ato "inadequado, imprudente, perigoso e ainda desrespeitoso para com a vacinadora, profissional apta para realizar a aplicação da vacina". Também ficarão mais atentos para evitar esse tipo de situação.