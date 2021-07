VÍDEO: Seringa ‘explode’ durante vacinação e aplicadora ignora

Circula nas redes sociais um vídeo em que mostra uma mulher recebendo a dose da vacina contra a covid-19, mas no momento em que o imunizante vai ser aplicado, a seringa “explode” e a agulha se desencaixa, deixando todo o líquido vazar. Em seguida, a aplicadora diz que a imunização foi feita corretamente, ignorando o acidente. O caso aconteceu em Serra, no Espírito Santo. As informações são do jornal A Gazeta.

Pelo vídeo, é possível ver a aplicadora mostrando o líquido na seringa, inserindo a agulha no braço da mulher e apertando o êmbolo. Nesse momento, a agulha se desencaixa do corpo da seringa e o conteúdo é espirrado para fora do braço da jovem.

Depois, a aplicadora parece não admitir o erro e ainda diz para a mulher que a aplicação da vacina foi realizada normalmente. A jovem pergunta se a vacinação "acabou" e a aplicadora responde que "a saída é por ali".

Aparentemente, ocorreu uma falha no mecanismo do bico para encaixe, no sistema de rosquear para apertar o êmbolo e impedir que o corpo da seringa se solte da agulha.

A secretaria de saúde do município capixaba explicou que foi comunicada pela Prefeitura da Serra sobre um erro de imunização, mas não deu mais detalhes sobre qual foi o erro. A pasta afirmou que orientou a prefeitura e as providências em relação à aplicadora serão adotadas, mas não informou quais.

A Prefeitura da Serra não se pronunciou sobre o caso.