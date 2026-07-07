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Saúde

Verão Amazônico: confira dicas de como treinar no calor sem perder o desempenho

As altas temperaturas podem afetar os resultados dos treinos e causar mal-estar durante os exercícios físicos

Victoria Rodrigues
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Sem os devidos cuidados, as altas temperaturas podem provocar mal-estar durante os treinos. (Foto: Magnific)

Com a chegada do Verão Amazônico, algumas pessoas aproveitam o período das férias para intensificar os treinos com o propósito de melhorar o condicionamento, a estrutura e o embelezamento do corpo. Mas o que muitos não sabem é que a prática de exercícios físicos intensos durante as altas temperaturas pode interferir no desempenho e até causar mal-estar durante as atividades.

Para o profissional de educação física, Felipe Lincoln, um dos principais efeitos sentidos durante a mudança de clima é o cansaço excessivo. “A fadiga pode ser maior do que o normal e a intensidade naturalmente cai (...) Os treinos leves devem ser mais longos e com baixa intensidade, os moderados exigem maior volume de repetições, e os pesados pedem mais carga com intervalos maiores”, explicou.

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Mas cuidado! O risco de lesões aumenta no Verão Amazônico

Segundo o traumatologista Sanderson Raiol, o importante ao longo do verão é não sobrecarregar o corpo com o excesso de treinos para evitar lesões. “Mais importante do que acelerar os resultados é manter a regularidade da prática esportiva de forma segura. O corpo dá sinais quando está sendo exigido além do limite, e saber reconhecê-los é fundamental para prevenir lesões e preservar a saúde”, disse. 

A alimentação adequada ajuda a dar mais disposição nos treinos

Tomar bastante água e ingerir alimentos ricos em gorduras boas, potássio e proteínas podem ajudar a dar mais disposição para o corpo na hora dos treinos. “Hidratação para recuperar o equilíbrio hídrico, reposição energética com carboidratos, especialmente após treinos longos ou intensos e proteína para recuperação e síntese muscular”, revelou a médica endocrinologista Camila Rodrigues Resende.

Quais alimentos podem ajudar nos treinos durante o verão amazônico?

De acordo com Camila Resende, existem alguns alimentos naturais que são eficazes aos praticantes de atividade física, são eles:

  • Água de coco, que é rica em potássio e excelente para hidratação; 
  • Banana, uma fonte de energia rápida e potássio;
  • Abacate, pois contém gorduras boas, magnésio e potássio;
  • Mandioca, que fornece energia para reposição de glicogênio;
  • Peixes amazônicos, que possuem proteína de alta qualidade;
  • Cupuaçu e açaí, que concentram antioxidantes e carboidratos ideais para recuperação. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

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