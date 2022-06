Vacina contra covid: Pessoas com mais de 50 anos serão liberadas para receber a quarta dose

Pessoas com idade a partir de 50 anos serão liberadas para receber a quarta dose (ou a segunda dose de reforço) da vacina contra a covid-19. Nesta quinta-feira (2), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a vacinação será ampliada para todos que tiverem mais de 50 anos e profissionais da saúde.

Segundo o ministro, a liberação valerá a partir da semana que vem. Todas as pessoas que tomaram a terceira dose há pelo menos quatro meses, poderão procurar as unidades de saúde e receber mais um reforço do imunizante.

Até o momento, a pasta só havia permitido que a quarta dose fosse aplicada em pessoas com 60 anos ou mais, além de imunossuprimidos.

Vacinação pelo Brasil

Apesar da liberação para todo o país começar a valer na próxima semana, algumas cidades já haviam liberado a quarta dose para esse público. Confira:

Macapá e Maceió iniciaram a vacinação de pessoas com 50 anos ou mais na última quarta-feira (01/06);

Manaus começou a vacinar este público desde o início de maio.

Paraná autorizou a aplicação da quarta dose em pessoas com menos de 60 anos na semana passada.

Piauí liberou na mesma data a vacinação para toda a população a partir dos 18 anos.

Distrito Federal também havia liberado a imunização desse público há alguns meses e, inclusive, já irá iniciar a aplicação da segunda dose de reforço na sexta-feira (3).

