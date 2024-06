Teste do coraçãozinho: veja o que é e como pode salvar a vida de bebês com problemas cardíacos

O teste do coraçãozinho é um dos exames de triagem neonatal instituídos como obrigatórios pelo Ministério da Saúde, devendo ser realizado nos bebês ainda na maternidade. O exame contribui para o diagnóstico de cardiopatias congênitas, que são doenças do coração, que o bebê apresenta desde o nascimento.

Com incidência de um caso para cada 100 nascidos vivos, estima-se que no Brasil a doença afeta 30 mil crianças por ano. Simone Serpa, cardiologista pediátrica da Santa Casa, esclarece que geralmente não é possível prevenir as cardiopatias, e em alguns casos a doença pode ser até silenciosa, por isso o diagnóstico precoce é essencial para a sobrevivência dos bebês.

“O teste do coraçãozinho deve ser realizado no recém-nascido de termo, acima de 35 semanas, em alojamento conjunto antes da alta hospitalar. Caso esse exame apresente resultado alterado, está indicado a realização de ecocardiograma, que confirma ou exclui a presença de cardiopatia congênita”, explica Simone Serpa.

Exame pode salvar vidas

Ela realiza o ecocardiograma nos bebês nascidos na instituição, que apresentam alterações no exame do coraçãozinho, a oximetria que mede a porcentagem de oxigênio que está sendo transportada na circulação sanguínea. A realização do teste do coraçãozinho e ecocardiograma realizados na Santa Casa favorece a população mais carente que não tem acesso à realização de um diagnóstico de cardiopatia congênita precoce no pré-natal.

Segundo a cardiologista, o diagnóstico é realizado através da história clínica e exame físico do paciente, confirmado com ecocardiograma. “Também é possível que o diagnóstico seja realizado intra-uterino com ecocardiografia fetal e o tratamento depende do tipo de cardiopatia congênita de acordo com sua gravidade. Pode ser clínico, com controle dos sintomas, até a realização de procedimentos via cateterismo e cirúrgicos”, explica a especialista

Na maioria dos casos de cardiopatia congênita não é possível prevenir devido à origem dessas patologias ser multifatorial, desde causas ambientais, doenças maternas, na gestação e genéticas.

“Os sintomas são variáveis, depende do tipo e da gravidade da cardiopatia. Podemos encontrar desde pacientes assintomáticos até casos graves com hipoxemia (redução de oxigênio no sangue que causa desde falta de ar a tontura e desmaio, até mesmo a morte), insuficiência cardíaca e até choque cardiogênico, que afetam a capacidade do coração de bombear sangue para o corpo", conclui.

Serviço:

Teste do coraçãozinho

Local: Santa Casa de Misericórdia do Pará

Endereço: R. Bernal do Couto, 98, bairro Umarizal

Horário: aberto 24 horas