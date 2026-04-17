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Saúde

Solidão aumenta risco de doença no coração, aponta estudo

Pesquisa indica que isolamento social pode impactar saúde cardíaca além dos efeitos na saúde mental

Hannah Franco
fonte

Solidão aumenta risco de doença no coração, aponta estudo (Pexels.com)

A solidão pode causar impactos que vão além da saúde mental e atingir diretamente o coração. É o que aponta um estudo publicado na revista científica Journal of The American Heart Association, que relaciona o isolamento social a um maior risco de doenças cardíacas.

De acordo com a pesquisa, adultos que relatam sentir solidão com frequência ou que não conseguem confiar em pessoas próximas têm mais chances de desenvolver doenças nas válvulas do coração.

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O levantamento reforça que a sensação de isolamento pode provocar efeitos físicos no organismo, indo além de sintomas emocionais.

Estudo analisou milhares de pessoas ao longo dos anos

A pesquisa avaliou dados de cerca de 463 mil pessoas, que responderam a questionários sobre solidão e nível de interação social. Os participantes foram acompanhados por uma média de 14 anos, período em que os pesquisadores monitoraram diagnósticos relacionados a doenças cardíacas.

Durante esse tempo, foram identificados mais de 11 mil novos casos de doença degenerativa das válvulas cardíacas.

Solidão está ligada a maior risco de problemas cardíacos

Os resultados mostram que pessoas que se sentem sozinhas apresentam maior risco de desenvolver diferentes condições cardíacas.

Entre os principais dados apontados estão:

  • 19% mais risco de doença valvar degenerativa;
  • 21% mais risco de estenose aórtica;
  • 23% mais risco de regurgitação mitral.

Segundo os pesquisadores, a associação foi observada mesmo em pessoas sem predisposição genética para essas doenças.

Hábitos de vida também influenciam relação

O estudo indica que fatores ligados ao estilo de vida podem ajudar a explicar a ligação entre solidão e problemas cardíacos. Entre eles, estão:

  • obesidade;
  • tabagismo;
  • consumo excessivo de álcool;
  • sono inadequado;
  • falta de atividade física.

De acordo com os especialistas, a solidão pode funcionar como um estressor para o corpo, afetando diretamente o funcionamento do organismo.

Pesquisa aponta caminhos, mas não prova causa

Os autores destacam que o estudo é observacional, ou seja, não comprova uma relação direta de causa e efeito entre solidão e doenças cardíacas.

Além disso, a maioria dos participantes era composta por adultos brancos, o que pode limitar a aplicação dos resultados para outras populações. Ainda assim, os pesquisadores indicam que o monitoramento de pessoas que relatam solidão pode ajudar na prevenção de doenças cardíacas.

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