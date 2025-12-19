Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Sintoma que indica colesterol alto pode surgir nos pés; saiba qual é

Alteração pouco conhecida pode ser um alerta precoce para problemas cardiovasculares, segundo pesquisa realizada por especialistas

Gabrielle Borges
fonte

Identificar esse sintoma precocemente pode ajudar a evitar complicações mais graves (Freepik)

O colesterol alto costuma evoluir de forma silenciosa, sem causar sinais evidentes no dia a dia. No entanto, o corpo pode apresentar alguns alertas visíveis e, segundo pesquisas realizadas por especialistas, um deles pode aparecer justamente nos pés, região que muitas vezes passa despercebida na observação da saúde geral.

Identificar esse sintoma precocemente pode ajudar a evitar complicações mais graves, como doenças cardíacas e circulatórias.Pesquisas recentes chamam atenção para alterações no tendão de Aquiles; saiba mais a seguir.

Espessamento ou nódulos no tendão de Aquiles chamam atenção

Um dos sinais associados ao colesterol elevado é o espessamento do tendão de Aquiles, localizado na parte de trás do tornozelo, logo acima do calcanhar. Em alguns casos, também podem surgir pequenos nódulos endurecidos, geralmente indolores, que podem ser percebidos ao toque ou visualmente.

Essas alterações acontecem devido ao acúmulo de gordura nos tecidos, um reflexo do excesso de colesterol circulando no sangue, disse o cardiologista Swarup Swaraj no site HealthShots

Embora não causem dor na maioria das vezes, esses sinais merecem atenção, especialmente quando surgem sem causa aparente ou evoluem com o tempo.

Outros sinais que podem acompanhar o colesterol alto

Além das mudanças nos pés, o colesterol elevado também pode se manifestar de outras formas discretas no corpo, como:

  • Manchas amareladas na pele, especialmente ao redor dos olhos, cotovelos, joelhos ou articulações
  • Sensação de cansaço frequente, mesmo sem esforço físico intenso
  • Desconforto nas pernas ao caminhar, que pode estar relacionado à circulação comprometida

Apesar disso, é importante reforçar que muitas pessoas não apresentam nenhum sintoma visível, o que torna os exames de rotina fundamentais.

Por que o colesterol alto é perigoso?

Quando está elevado, o colesterol favorece a formação de placas de gordura nas artérias, dificultando a passagem do sangue. Esse processo pode levar ao desenvolvimento de problemas sérios, como aterosclerose, infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

 

 

