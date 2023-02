Como identificar colesterol alto no olho? Veja os sintomas, complicações e como controlar

Não raro ouvimos dizer que o corpo humano é uma máquina perfeita. Se alguma parte dessa "máquina" está em desequilíbrio, o corpo precisa de tempo para estabilizar. É assim que acontece com as doenças e outras disfunções do organismo. No caso do colesterol alto, por exemplo, alguns sinais podem ser identificados nos olhos.

Além dos pés inchados, as pessoas com hipercolesterolemia apresentam manchas esbranquiçadas em formato de meia-lua nos olhos. Esse é um tipo de um tipo de colesterol que tem causas genéticas. As manchas em forma de arco aparecem com mais frequência em pacientes com idade entre 30 e 50 anos. Veja quais são os sintomas, as complicações e como controlar o colesterol alto.

VEJA MAIS

Quais são os sintomas do colesterol alto?

O colesterol alto é uma condição que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, incluindo infarto. É importante conhecer os sinais de que a taxa de colesterol está elevada para prevenir complicações graves. Entre eles estão fadiga, dor no peito, inchaço nas pernas e tornozelos, assim como o surgimento de manchas escuras na pele.

Infarto: maior complicação do colesterol alto

O infarto é uma condição perigosa que pode ser causada por colesterol alto, que obstrui as artérias e limita o fluxo de sangue para o coração. Se você tem sinais de colesterol alto, é importante procurar ajuda médica imediatamente.

Como controlar o colesterol alto?

Há maneiras de controlar o colesterol alto. A mudança de estilo de vida é uma das mais eficazes. Isso inclui alimentação saudável, com a introdução de mais frutas, verduras, grãos integrais, peixes e aves sem pele. Além disso, é importante evitar alimentos ricos em gordura saturada, como carnes vermelhas, laticínios e alimentos processados.

Praticar atividade física regularmente também pode ajudar a controlar o colesterol. Pelo menos 30 minutos de atividade física moderada, como caminhada ou ciclismo, todos os dias pode ajudar a manter o colesterol sob controle. Além disso, evite fumar e mantenha um peso saudável.

Se essas mudanças não forem suficientes para controlar o colesterol, o médico pode prescrever medicamentos que ajudam a reduzir o índice de colesterol no sangue. É importante seguir rigorosamente as recomendações médicas e monitorar o colesterol regularmente para prevenir complicações graves.