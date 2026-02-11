Sinal de Frank: dobra na orelha pode indicar risco cardíaco; saiba o que fazer se identificar

A dobra diagonal no lóbulo da orelha, conhecida como sinal de Frank, é um alerta para a saúde arterial e riscos cardiovasculares. Especialistas apontam que este sinal, muitas vezes imperceptível, gera preocupação, principalmente em adultos jovens.

A relação entre o formato da orelha e a saúde do coração é estudada há décadas. A prega na orelha não é um diagnóstico conclusivo, mas indica a necessidade de investigar a circulação sanguínea.

A atenção ao sinal cresceu após o falecimento do empresário Henrique Madeirite, vítima de infarto aos 50 anos. “É praticamente impossível um paciente de 30 anos ter esse sinal e ter uma saúde totalmente normal. Isso é um sinal de envelhecimento das artérias e de que ele não está se cuidando”, explica o cardiologista João Vicente da Silveira, do InCor da Universidade de São Paulo (USP), ao G1.

Fatores de risco para doenças cardiovasculares

Pressão arterial alta (hipertensão)

Níveis de glicemia elevados

Colesterol alto (dislipidemia)

Tabagismo

Obesidade

Uso frequente de bebida alcoólica

Sedentarismo

Apneia do sono

Histórico familiar de doença cardiovascular

“Qualquer indivíduo que tenha qualquer um desses elementos ou que tenha a prega do lado diagonal deve ser investigado do ponto de vista cardiovascular”, aconselha o dermatologista Hélio Amante Miot, da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

O que é o sinal de Frank?

Relatado pela primeira vez em 1973 pelo médico norte-americano Sanders Frank, o sinal foi relacionado ao envelhecimento precoce dos vasos sanguíneos e à aterosclerose. Esta condição envolve o acúmulo de placas de gordura e colesterol nas artérias, elevando o risco de infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Como o sinal se manifesta no corpo?

O lóbulo da orelha é irrigado por microartérias. A desorganização das fibras de colágeno, responsáveis pela elasticidade dos vasos, está relacionada à dobra. Com a ausência de elasticidade, as artérias ficam mais rígidas, abrindo espaço para entupimentos e eventos cardiovasculares como AVC ou infarto.

“A prega globular é um sinal de que a circulação pode não estar 100%, de que a orelha pode estar sendo mal irrigada”, ressalta Miot. O especialista destaca que as extremidades possuem pouca vascularização, e por isso, o dano vascular é mais intenso.

Pesquisa da Unesp investiga o sinal

Um estudo da Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp) ressalta a associação entre o sinal de Frank e doenças coronarianas. Entre 110 homens submetidos à cineangiocoronariografia, a prega diagonal no lóbulo foi observada em 60% dos pacientes com doença coronariana. No grupo sem obstruções, a incidência foi de 30%. Quando a dobra no lóbulo foi acompanhada de uma prega pré-auricular, o valor preditivo positivo alcançou 90%.

Sinal de Frank: o que fazer ao identificá-lo?

É recomendável procurar avaliação médica para checar exames. A necessidade de testes adicionais dependerá da gravidade do perfil do paciente, conforme avaliação do médico.

Testes de colesterol e glicemia

Eletrocardiograma

Ecocardiograma

Em casos específicos, teste ergométrico ou angiotomografia das coronárias

Especialistas alertam sobre a interpretação do sinal

A dobra na orelha não deve ser vista como uma sentença, mas como um alerta para procurar um especialista, diz o cardiologista João Vicente da Silveira. Segundo ele, “o principal risco é interpretar o sinal de forma isolada. Ele é só um indicador. Tem muita gente que tem doença coronariana e não tem esse sinal”.

Alguns estudos identificaram que certas pessoas com o sinal não demonstravam doença no coração. Ter o sinal não é algo certeiro de possuir a doença, mas ainda é um aviso, de acordo com Hélio Amante Miot.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)