Saiba quais são os hábitos alimentares que parecem saudáveis, mas não são

Qualquer pessoa que optou por ter hábitos mais saudáveis já se deparou com alguns relatos envolvendo a eliminação dos carboidratos, uma refeição feita apenas de salada ou, até mesmo, a substituição do café da manhã por algum suco detox. Apesar de parecerem inofensivas ao corpo, essas práticas podem ser verdadeiras ciladas, que podem fazer mais mal do que bem. Pensando nisso, o oliberal.com listou alguns hábitos alimentares que parecem ser saudáveis, mas não são, confira.

Nada de gordura

De fato, a gordura saturada, presente em alimentos derivados da carne, do biscoito e dos laticínios, em excesso, realmente pode ser uma vilã, pois pode colocar o ser humano na zona de risco de infarto e AVC. Porém, evitar qualquer alimento gorduroso não é, necessariamente, um hábito saudável. Se consumido de maneira adequada, a gordura boa pode atuar no transporte e absorção de vitaminas A, D,E e K, que ajudam a prevenir hemorragias e osteoporose.

Usar óleo de coco no lugar de outros óleos

Em meados de 2015, o uso do óleo de coco como substituto por outros óleos foi amplamente divulgado pela mídia, principalmente pelas influencers fitness da época. No entanto, apesar de toda essa fama, um estudo publicado em 2017 pela American Heart Association mostra que 82% da gordura presente no óleo é saturada. Esse percentual é maior do que o da manteiga (63%), da gordura bovina (50%) e da banha de porco (39%). Por isso, especialistas não recomendam utilizar o óleo de coco como substituto.

Comer salada no lugar de arroz com feijão

Não é toda salada que pode substituir uma refeição completa como o arroz com feijão e carne. O ideal é usar, pelo menos, um alimento dos três grupos de hortaliças, que são:



Grupo A: cebola, pepino, alface, rúcula (ricos em vitamina A e B)

Grupo B: beterraba, cenoura, vagem (quantidade moderada de carboidratos)

Grupo C: batata, mandioca, milho e macarrão.

Consumir alimentos light ou diet

É preciso ficar atento ao consumir produtos com a nomenclatura diet ou light, pois muitos deles contêm uma alta quantidade de sódio e aditivos químicos, que fazem mal para o organismo e podem até mesmo trazer problemas para a pressão arterial. "Não é só porque o alimento é sem açúcar que ele, necessariamente, tem menor quantidade de calorias. Pode acontecer aquele efeito psicológico de achar que só porque o chocolate é diet, por exemplo, podemos comer à vontade. Muitas vezes, você acaba trocando seis por meia dúzia ou até piorando a situação", alerta a professora Elizabeth do Nascimento, do Departamento de Nutrição da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco)

Tomar multivitamínicos sem prescrição médica

É inegável que os suplementos são importantes para repor os nutrientes, principalmente nos idosos e pessoas que não conseguem atingir suas necessidades calóricas. Porém, uma pessoa com uma alimentação saudável e equilibrada não precisa deles, basta ir a uma feira e gastar o dinheiro com frutas e verduras.

Tomar suco detox no lugar do café da manhã

Quem não gosta de tomar um belo café da manhã durante o dia? Apesar de muito apreciado, muitas pessoas acabam trocando a refeição por um simples suco detox, uma bebida rica em fibras. O consumo do suco é recomendado, mas deve ser feito com algum outro alimento fonte de proteína e cálcio, como o iogurte.

Consumir shake após qualquer exercício

É comum ver pessoas tomando um shake de proteínas após o treino para garantir crescimento muscular, mas essa prática não é recomendada para todos. O ideal é consumir apenas após a prescrição de um especialista, que irá considerar a idade, o gasto energético e a intensidade do exercício físico. Aqueles que praticam caminhadas curtas ou aulas de pilates, por exemplo, não precisam fazer o uso.

Deixar de comer carboidrato

Muitas vezes o carboidrato é visto como o grande vilão daqueles que querem perder peso, existindo, até mesmo, dietas que excluem qualquer alimento com o nutriente. Todavia, quando se restringe muito o consumo desse nutriente, as fibras da alimentação também podem ser diminuídas. Por isso, é importante saber consumir e estar ciente da origem do carboidrato, pois aquele encontrado nos pães, macarrão e biscoito não integral não é o mesmo do encontrado em massas integrais, frutas e legumes.

